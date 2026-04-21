Le PSG remporte un prix prestigieux aux Laureus World Sports Awards 

Le PSG a réalisé une année 2025 historique avec pas moins de six trophées. Le club de la capitale a reçu le prix de l’équipe mondiale de l’année lors des Laureus World Sports Awards.

L’année 2025 du PSG sera gravée à jamais dans les mémoires des supporters et dans l’histoire du club. Les Rouge & Bleu ont en effet remporté un sextuplé historique avec notamment la première Ligue des champions de leur histoire après avoir réalisé une masterclass en finale contre l’Inter Milan (5-0). Avant ça, le PSG avait remporté le Trophée des champions, la Ligue 1 et la Coupe de France. Il a également inscrit pour la première fois de son histoire à son palmarès la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale. Après cette année historique, le PSG était nommé pour être élu la meilleure équipe mondiale de l’année lors des prestigieux Laureus World Sports Awards.

Pas de récompense pour Dembélé et Doué

Et le PSG a remporté cette distinction, qui a été remise hier lors d’une cérémonie qui a eu lieu à Madrid. Le club de la capitale était en concurrence avec la sélection de football féminine de l’Angleterre, de l’équipe européenne de la Ryder Cup (golf), de l’équipe indienne féminine de cricket, de l’écurie de McLaren en Formule 1 et de l’équipe de basket d’Oklahoma City Thunder. Sur le site internet du PSG, Nasser al-Khelaïfi s’est dit fier de cette récompense. « Au nom de l’ensemble du Paris Saint-Germain, nous adressons nos sincères remerciements à l’Academie des Awards pour cette distinction parmi les plus prestigieuses. Cette reconnaissance reflète une nouvelle fois la force de notre collectif – au Paris Saint-Germain, la véritable star, c’est l’équipe, sur le terrain comme en dehors. Nous sommes également très fiers de représenter Paris, le football français et la France sur la scène internationale, en mettant le pouvoir du sport au service du rassemblement et d’un impact positif. Ces valeurs sont au cœur des Laureus Awards, et c’est ce qui rend cet honneur, celui d’être nommé Laureus World Team of the Year, si particulier pour le Paris Saint-Germain. » Lors de cette cérémonie, deux joueurs du PSG étaient également en lice pour des trophées. Ousmane Dembélé pour le sportif de l’année. Mais le numéro 10 parisien n’a pas reçu la distinction, qui a été remportée par le tennisman Carlos Alcaraz. De son côté, Désiré Doué était nommé pour le titre de révélation de l’année. Il n’a pas non plus remporté ce trophée, qui est revenu au pilote de Formule 1, Lando Norris.