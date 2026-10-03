Le PSG remporte une bataille judiciaire contre Mbappé

Depuis son départ du PSG lors de l’été 2024, Kylian Mbappé est en conflit avec le club de la capitale sur plusieurs sujets. L’attaquant a vu le PSG remporter une bataille judiciaire contre lui.

Après sept ans au PSG et un titre de meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu (256 buts), Kylian Mbappé a quitté le club de la capitale libre de tout contrat pour rejoindre le Real Madrid. Sa dernière saison à Paris a été mouvementée en raison de son choix de ne pas prolonger son contrat. Il a été en conflit avec ses dirigeants. Après son départ, il a attaqué le PSG à plusieurs reprises sur le plan judiciaire. Les deux camps ont chacun remporté des batailles juridiques. La dernière en date a été prise en faveur du PSG.

À lire aussi : Kylian Mbappé revient sur sa « difficile » dernière année au PSG

Une enquête pour harcèlement moral

Comme le rapporte l’AFP, l’enquête dont faisait l’objet le PSG pour harcèlement moral à l’encontre de son ancien joueur a débouché sur un non-lieu. L’agence de presse rappelle que Kylian Mbappé avait attaqué le PSG devant la justice pénale, ce qui avait entraîné l’ouverture d’une information judiciaire. Elle avait été ensuite retirée, en juillet 2025. En mai 2026, faute d’avoir établi « de charges suffisantes », les juges d’instruction parisiens ont prononcé un non-lieu, a indiqué l’une des sources proches du dossier interrogée par l’AFP. Cette dernière rappelle également qu’en mai 2025, les avocats de Mbappé avaient retiré leur plainte contre X pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature déposée le 16 mai et qui avait entraîné l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet de Paris le 24 juin et la saisie de deux juges d’instruction.

