Le PSG renforce son équipe espoir

Le PSG va accueillir une nouvelle recrue au sein de son équipe espoir. Ruddy Ebondo va devenir le nouvel adjoint de Jean-François Vulliez.







Cela fait deux saisons que le Paris Saint-Germain a lancé son équipe espoir. Le but est assez simple : offrir une passerelle de qualité entre le groupe U19 et celui de Luis Enrique. Et pour mener ce groupe, la direction du club de la capitale a décidé de confier les rênes à Jean-François Vulliez, lui qui a longtemps travaillé du côté de l’Olympique Lyonnais.

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Ruddy Ebondo va rejoindre le PSG

Le coach de 45 ans va d’ailleurs pouvoir compter sur un nouvel homme fort pour la saison prochaine. En effet, selon les informations de Loïc Tanzi, le PSG va accueillir un nouvel adjoint au sein de son équipe espoir. Il s’agit de Ruddy Ebondo. Un homme qui vient, lui aussi, d’un centre de formation réputé puisqu’il officiait en tant que coach des U16 à l’AS Monaco. Il occupait également le rôle de coach adjoint des U17.

Ruddy Ebondo va devenir l’adjoint de Jean-Francois Vulliez au groupe espoirs du #PSG. Il était entraîneur des U16 et adjoint des U17 à l’AS Monaco. pic.twitter.com/7K8FVLIRLd — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 28, 2026

Du haut de ses 27 ans seulement, Ruddy Ebondo va donc s’offrir un très beau challenge en rejoignant l’équipe espoir du PSG.