Le PSG renoue avec le succès en EHF Champions League

Hier soir, le PSG Handball se déplaçait sur le parquet de Bucarest en EHF Champions League. Après deux revers en Europe, les Parisiens ont renoué avec le succès en Roumanie (33-40).

Après sa large défaite sur le parquet du Sporting (39-28) et celle à domicile contre Berlin la semaine dernière (34-37), le PSG Handball retrouvait l’EHF Champions League hier soir avec le déplacement à Bucarest. Lors du match aller, le 17 octobre, les Parisiens s’étaient imposés de trois buts (35-32). Hier, les Parisiens entament bien la rencontre et mènent rapidement au score (1-2, 3e). Les locaux se réveillent et prennent l’avantage (5-4, 7e) avant que la rencontre ne s’équilibre (6-6, 9e). Le PSG Handball va alors accélérer et prendre trois buts d’avance (9-12, 14e). Une avance qui va même monter jusqu’à plus sept (13-20, 27e), écart à la mi-temps (14-21).

Le PSG Handball retrouve la deuxième place de sa poule

En seconde période, le PSG Handball va réaliser un début canon pour prendre dix buts d’avance (16-26). Bucarest ne va pas abandonner et tenter de revenir dans la rencontre (25-31, 48e). Mais les Parisiens vont réussir à contenir les Roumains pour finalement s’imposer de sept buts (33-40). Lors de ce beau succès, Jacob Holm a brillé en attaque avec neuf buts en dix tentatives tout comme Yahia Omar (8 buts en 11 tentatives). Dans les buts, Jannick Green a réalisé neuf arrêts. Avec ce succès, le PSG Handball retrouve sa deuxième place avec quatre points de retard sur le leader, Veszprém. Les Parisiens retrouveront les parquets ce week-end avec le déplacement à Toulouse dimanche (17 heures).