Le PSG renouvelle son partenariat avec ALL Accor

Meilleure équipe d’Europe, le PSG attise les convoitises des marques qui veulent s’associer à lui. Ce lundi soir, il a annoncé la prolongation de son partenariat avec ALL Accor.

Avec ses très bons résultats sur les terrains, le PSG accumule les titres. Il est aussi très sollicités par des marques du monde entier pour s’associer à lui. Ces derniers mois, il s’est associé à plusieurs marques, et a consolidé certains de ses partenariats. Ce lundi soir, le club de la capitale a annoncé le prolongement de son partenariat avec ALL Accor de quatre ans. Les deux entités sont désormais liées jusqu’en 2030.

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« L’une des collaborations les plus emblématiques entre le sport et l’hospitalité »

Dans son communiqué, le PSG explique : « Depuis 2019, le partenariat entre le Paris Saint-Germain et ALL Accor s’est imposé comme l’une des collaborations les plus emblématiques entre le sport et l’hospitalité. D’abord partenaire principal du Club avec une présence sur le maillot parisien, puis partenaire hôtelier premium, ALL Accor a lancé sa marque en s’appuyant sur le rayonnement international du Paris Saint-Germain tout en développant des expériences immersives pour ses membres et les fans du Club. (…) Pour célébrer le renouvellement de ce partenariat, une nouvelle campagne publicitaire met en lumière les temps forts qui ont marqué cette collaboration. Le film met à l’honneur Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain, figure emblématique du Club et témoin clé du partenariat débuté en 2019, incarnant ainsi la loyauté et l’engagement à long terme de ce lien. »