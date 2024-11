Lors de la rencontre entre le PSG et l’Atlético de Madrid le 6 octobre dernier, le Collectif Ultras Paris avait déployé un tifo « Free Palestine ». Beaucoup d’observateurs avaient fustigés ce cette réalisation. Certains supporters du PSG ont même écrit au PSG pour avoir des explications.

Le 6 octobre dernier, le PSG recevait l’Atlético de Madrid pour le compte de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Sur le terrain, le PSG s’est incliné dans les toutes dernières secondes de la rencontre (1-2). Si cette défaite a fait parler, le tifo déployé dans la tribune Auteuil avant le début de la rencontre par le Collectif Ultras Paris a aussi beaucoup fait parler. Ce dernier apportait son soutien à la Palestine dans sa guerre avec Israël. Ce samedi, L’Equipe indique que le PSG a dû faire face à une vague de mécontentement après le déploiement du tifo. « Combien sont-ils exactement ? Plusieurs dizaines assurément, une cinquantaine selon le club. Leur nombre peut paraître ridicule comparé aux quelque 48 000 spectateurs qu’accueille le Parc des Princes les soirs de match. Mais outre des supporters lambda, plusieurs sociétés, qui possèdent des loges ou des places VIP pour les matches du Paris-Saint-Germain, ont manifesté leur désapprobation après le tifo « Free Palestine » déployé le 6 octobre », indique le quotidien sportif.

Le PSG a reçu plusieurs dizaines de courriers ou e-mails

Dans les jours qui ont suivi la rencontre, le PSG a reçu plusieurs dizaines de courriers ou e-mails dans lesquels ses supporters, et pas seulement de confession juive, s’offusquaient du tifo, s’interrogeaient sur son introduction au stade et sur le discours du club ne se disant pas au courant. Certains ont demandé la résiliation de leur abonnement. Cette protestation a provoqué un certain remous en interne et engendré beaucoup de réunions de crise, dès la fin de la rencontre, lance L’Equipe. « Dans les jours qui ont suivi la rencontre, le PSG a reçu plusieurs dizaines de courriers ou e-mails* dans lesquels ses supporters, et pas seulement de confession juive, s’offusquaient du tifo, s’interrogeaient sur son introduction au stade et sur le discours du club ne se disant pas au courant. Certains ont demandé la résiliation de leur abonnement. Cette protestation a provoqué un certain remous en interne et engendré beaucoup de réunions de crise, dès la fin de la rencontre. » Le quotidien sportif indique que le PSG a fait appeler personnellement les mécontents et leur a répondu individuellement par e-mail il y a quelques jours. « Au club, on fait savoir que la majorité des retours sont positifs après cette réponse apportée aux supporters, mais on n’exclut pas qu’ils soient un certain nombre à ne pas se réabonner la saison prochaine », conclut L’Equipe.

* Le contenu du mail envoyé par le PSG à ses supporters mécontents que L’Equipe a pu se procurer : « Nous avons pris acte de vos inquiétudes et espérons que ce message vous apportera la clarté et l’assurance que vous recherchez (…) Soyez assurés (…) que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir que les événements futurs soient en accord avec notre engagement envers la passion, le respect et l’inclusivité. En particulier, mais pas seulement, tout tifo sera vérifié a priori par le club pour s’assurer qu’il respecte nos valeurs et qu’il est uniquement dédié au soutien de l’équipe (…) Dans ces conditions, et après un examen attentif par nos services, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande de résiliation, étant également précisé que les conditions générales de vente applicables à votre abonnement et acceptées lors de sa souscription ne prévoient pas une telle faculté.«