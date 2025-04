Le PSG répond au clan Mbappé

Presque un an après son départ du PSG, Kylian Mbappé occupe toujours l’actualité du club dans le domaine juridique. Après la riposte du clan Mbappé, le PSG a répondu via un communiqué.

Le litige financier entre le PSG et Kylian Mbappé va prendre une nouvelle tournure. Depuis plusieurs mois, l’ancien Parisien réclame 55M€ de salaires et primes impayés, une somme que refuse de payer les Rouge & Bleu. Face à l’impasse dans ce dossier, le clan Mbappé a décidé de saisir les comptes du club et de déposer une plainte au pénal.

« Le PSG continue de ne pas comprendre la raison pour laquelle Kylian Mbappé ne saisit pas le Conseil des Prud’hommes »

« Et rapidement après cette annonce, le PSG a communiqué en répondant à cette contre-attaque des avocats de l’international français, dans des propos rapportés par le journaliste de France Info, Julien Froment. « Après avoir une nouvelle fois entendu aujourd’hui un récit fantasque relevant d’un univers parallèle, le PSG continue de ne pas comprendre la raison pour laquelle Kylian Mbappé ne saisit pas le Conseil des Prud’hommes qui est le seul tribunal compétent pour trancher le litige qui l’oppose à son ancien club », a confié un porte-parole du club dans un communiqué. « Ses avocats prétendent que c’est parce qu’il n’est pas un salarié comme les autres. Le PSG pense au contraire qu’il est un salarié comme les autres et qu’il doit respecter les engagements clairs et répétés, publics et privés qu’il a pris vis-à-vis de son employeur alors qu’il a bénéficié d’avantages sans précédent de la part du club pendant sept ans à Paris. Fondamentalement, c’est une question de bonne foi, d’honnêteté, et de loyauté mais aussi de respect des valeurs et de respect pour l’institution de Paris et ses supporters. Toutes les procédures annoncées par les avocats de Kylian Mbappé ne font que retarder la résolution du litige par le Conseil des Prud’hommes devant lequel le PSG est prêt à exposer l’ensemble des faits, preuves et témoignages prouvant l’existence d’un accord ou mieux par la voie de la transaction que le PSG l’appelle de ses voeux depuis plus d’un an. Le Club réaffirme son souhait de parvenir à une issue amiable, comme il y a toujours été favorable, malgré les marques répétées de mauvaise foi et le refus total du joueur de toute médiation. Dans l’intervalle, nous resterons pleinement concentrés sur la réussite sportive et culturelle de notre grand club », conclut le PSG dans ce communiqué. La bataille juridique entre le club parisien et Kylian Mbappé n’est pas prête de se terminer.