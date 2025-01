Souvent très critique envers le PSG et Nasser Al-Khelaïfi, le président de l’OL, John Textor, en a rajouté une couche ce lundi dans une interview. Et la réponse du PSG n’a pas tardé.

Depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais, le propriétaire et président, John Textor, a régulièrement dans son collimateur le PSG et son président Nasser al-Khelaïfi. Le patron des Gones ne rate pas une occasion de tacler son homologue parisien, en pointant notamment du doigt l’omnipotence parisienne dans les instances de football. Invité de l’émission « Rothen s’enflamme », sur RMC Sport, ce lundi, John Textor en a rajouté une couche, dénonçant notamment l’influence de ‘NAK’ sur le président de la LFP, Vincent Labrune, au moment des négociations pour les droits TV : « J’ai été choqué de voir que c’est Nasser qui a mené les débats, alors qu’il n’aurait même pas dû être là, en tant que patron d’une chaîne de télévision directement concernée. S’il y avait une voix discordante, Nasser aboyait sur cette personne, il y avait beaucoup d’intimidation. Le président de la ligue était assis sans rien dire, comme un petit toutou. La Ligue est d’une manière assez folle dominée par cet homme (Nasser Al-Khelaïfi). Et ça, je n’en avais pas conscience. L’influence du PSG sur la Ligue et même sur la DNCG est quelque chose qui mérite d’être regardé de plus près », a déclaré le président lyonnais.

À lire aussi : John Textor revient sur la volte-face de Cherki sur son transfert au PSG

« Dommage que la classe et l’élégance ne s’achètent pas »

Des propos qui sont immédiatement remontés aux oreilles du président parisien, Nasser al-Kehlaïf. Et le PSG n’a pas tardé à répondre, dans des propos rapportés par Le Parisien : « Dommage que la classe et l’élégance ne s’achètent pas car ça aurait permis d’éviter à Monsieur Textor de se ridiculiser à travers ses outrances grossières et mensongères à l’encontre de notre Président », glisse-t-on dans l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi. « Qu’il revienne sur terre, et en France aussi, pour mieux appréhender cette Ligue 1 que nous aimons tant »

Le PSG a également rappelé que ce n’était pas la première fois qu’il répondait aux commentaires virulents du président de l’OL. « Nous ne répondrons pas à tous vos commentaires absurdes et nous nous réservons le droit d’intenter une action en justice. Cependant, nous aimerions répondre à quelques-unes de vos calomnies les plus injustifiées qui sont particulièrement fausses, hypocrites et irrespectueuses, non seulement pour le PSG, mais aussi pour l’ensemble de la famille du football français. Il est curieux de constater que tous ses échecs sont toujours la faute des autres. C’est comme s’il vivait dans une réalité parallèle. » Mais, le club de la capitale ne compte pas aller aussi loin en faisant appel à la justice, glisse un dirigeant du club auprès du Parisien : « C’est exactement ce qu’il cherche et nous n’avons pas de temps à perdre avec lui. »