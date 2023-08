Luis Enrique a rejoint le PSG au début du mois de juillet et a signé un contrat de deux ans avec les Rouge & Bleu. Hier soir, Marca avançait que l’entraîneur espagnol voulait déjà quitter le navire. Une information démentie par le club.

Après l’éviction de Christophe Galtier, le PSG a choisi de confier son banc à Luis Enrique. L’entraîneur espagnol a paraphé un contrat de deux ans avec le club de la capitale, soit jusqu’en juin 2025. Ses débuts en tant que coach des champions de France ne sont pas de tout repos. Il y a évidemment l’affaire Kylian Mbappé, mais il doit également gérer la préparation à la nouvelle saison et une tournée asiatique au Japon et en Corée du Sud. Lors de cette dernière, le bilan est mitigé avec un nul, deux défaites et une victoire. Malgré des résultats en dessous de ses espérances, le coach parisien se dit satisfait de ce qu’ont montré ses joueurs lors de ce voyage en Asie. Mais hier soir, Marca a lancé une petite bombe.

« Les rumeurs d’aujourd’hui sont aussi ridicules qu’elles sont complètement déplacées »

L’ancien sélectionneur de l’Espagne songerait à quitter le PSG seulement un mois après son arrivée. Les raisons invoquées par le quotidien sportif madrilène ? L’affaire Kylian Mbappé dans un premier temps. Le coach aurait aimé pouvoir compter sur lui lors de la tournée. Mais ses dirigeants lui ont expliqué qu’il devrait très certainement faire sans l’international français cette saison, ce qui aurait jeté un froid entre les deux parties. De plus, l’adjoint de l’entraîneur ibérique, Rafel Pol, a des problèmes personnels, et envisage de quitter le PSG avec effet immédiat, ce qui serait un coup dur pour Luis Enrique, indique Marca. Des « informations » que le club de la capitale a tenu à démentir auprès de Fabrizio Romano. « Les rumeurs d’aujourd’hui sont aussi ridicules qu’elles sont complètement déplacées » fait savoir le PSG qui rejette également les histoires de « non-sens complets » sur les possibles départs de Luis Enrique et de Luis Campos. » De son côté, Ben Jacobs explique que les rumeurs autour de Luis Enrique et Luis Campos ces dernières heures, sont vues par les proches du PSG comme des tentatives de déstabilisation. Sur son compte Instagram, Luis Enrique a posté une photo de lui avec ses adjoints avec le message suivant : « Un pour tous et tous pour un ! » Une publication qui va très certainement faire parler dans les prochaines heures.