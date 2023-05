Le PSG reprend ses distances en tête de la Ligue 1

Hier soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Troyes en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés (1-3) et reprennent un bon matelas d’avance en tête de la Ligue 1.

Après sa défaite contre Lorient lors de la 33e journée, le PSG se devait de l’emporter sur la pelouse du Stade de l’Aube hier soir. Les Parisiens, privés de plusieurs joueurs majeurs, se devaient de l’emporter contre une équipe qui n’a plus gagné depuis le 2 janvier. Lors du choc entre Marseille et Lens, les Lensois s’étaient imposés et étaient revenus à trois points des Rouge & Bleu. En s’imposant contre les Troyens grâce à des buts de Kylian Mbappé, Vitinha et Fabian Ruiz, le PSG a retrouvé le goût de la victoire et repris six points d’avance sur son nouveau dauphin, Lens. À quatre journée de la fin, les Parisiens ont fait un grand pas vers le titre même si ce n’est pas encore terminé comme l’ont martelé les joueurs du club de la capitale et Christophe Galtier hier.

Un match complètement fou entre Lyon et Montpellier

Lors de cette 34e journée, Lyon et Montpellier ont offert un spectacle aux supporters du Groupama Stadium. Par l’intermédiaire d’Alexandre Lacazette, les Lyonnais avaient ouvert le score avant de voir Wahi s’offrir un quadruplé. Mené 1-4, Lyon va réussir à revenir dans le match grâce à un but de Lovren et deux d’Alexandre Lacazette. Alors qu’on se dirigeait vers un match nul complètement fou, l’arbitre va siffler un penalty dans les toutes dernières secondes du match. Lacazette ne va pas trembler et permettre à l’OL de l’emporter (5-4). Un quadruplé qui lui permet d’être en tête du classement des buteurs avec Kylian Mbappé (24 buts). Avec ce succès, l’équipe de Laurent Blanc peut encore croire en une qualification en Europe, ses concurrents directs Lille et Rennes se sont inclinés ce week-end. Vainqueur d’Angers (1-2), Monaco a profité des faux pas des Lillois et des Rennais pour prendre un peu d’avance en quatrième place, revenant également à six points de l’OM. Enfin, dans le choc du bas de tableau entre Strasbourg et Nantes, ce sont les Alsaciens qui ont fait la bonne opération en s’imposant à la Beaujoire (0-2).

Les résultats de la 34e journée de Ligue 1

OGC Nice / Stade Rennais (2-1)

Stade de Reims / LOSC (1-0)

RC Lens / Olympique de Marseille (2-1)

Angers SCO / AS Monaco (1-2)

AC Ajaccio / Toulouse FC (0-0)

AJ Auxerre / Clermont Foot 64 (1-1)

FC Lorient / Stade Brestois 29 (2-1)

FC Nantes / Strasbourg RCSA (0-2)

Olympique Lyonnais / Montpellier MHSC (5-4)

ESTAC Troyes / PSG (1-3)

Classement Ligue 1

Paris Saint-Germain – 78 pts (+44) RC LENS – 72 pts (+31) Olympique de Marseille – 70 pts (+28) AS Monaco – 64 pts (+17) LOSC – 59 pts (+19) Stade Rennais – 56 pts (+18) Olympique Lyonnais – 56 pts (+16) OGC Nice – 51 pts (+10) FC Lorient – 51 pts (+2) Stade de Reims – 50 pts (+6) Clermont Foot – 50 pts (-7) Montpellier HSC – 43 pts (-1) Toulouse FC – 42 pts (-7) RC Strasbourg – 35 pts (-9) Stade Brestois – 35 pts (-12) AJ Auxerre – 34 pts (-24) FC Nantes – 32 pts (-15) AC Ajaccio – 23 pts (-39) ESTAC Troyes – 22 pts (-31) Angers SCO – 14 pts (-46)

A voir aussi : Vitinha et la victoire importante dans la course au titre