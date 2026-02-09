Le PSG et le RC Lens toujours à la lutte, l’OM éjecté du podium… Les résultats de la 21e journée de Ligue 1

Auteur d’une prestation XXL face à l’OM ce dimanche, le PSG a repris son trône de Ligue 1 et poursuit sa lutte avec le RC Lens dans la course au titre.

Ce Classique entre le PSG et l’OM restera dans les annales. Victorieux 5-0 au Parc des Princes, l’équipe de Luis Enrique a rappelé sa supériorité face à son rival marseillais. Mis sous pression par la victoire du RC Lens face au Stade Rennais (3-1) samedi, le club parisien n’a pas tremblé et reprend son fauteuil de leader.

À lire aussi : PSG / Marseille – Les notes des joueurs parisiens

L’OM à douze points du PSG

De côté, l’OM est éjecté du top 3. La dernière marche du podium est désormais occupée par l’autre olympique : l’Olympique Lyonnais. Les Gones l’ont emporté 1-0 face au FC Nantes, malgré une fin de match en infériorité numérique. Dans les autres matchs marquants du week-end, l’AS Monaco, adversaire du PSG en barrages de Ligue des champions, n’a pas pu faire mieux qu’un match nul et vierge face à l’OGC Nice (0-0). Même résultat pour le LOSC et le Paris FC, respectivement face aux mal classés, le FC Metz (0-0) et l’AJ Auxerre (0-0). De son côté, le Stade Brestois a mis fin à la belle série du FC Lorient en s’imposant dans le derby breton (2-0). Enfin, Le Havre s’est imposé face au RC Strasbourg (2-1) et l’Angers SCO est venu à bout du Toulouse FC en fin de match (1-0). Pour son prochain match, le PSG se déplacera sur la pelouse du Stade Rennais, vendredi (19h sur Ligue 1+), en ouverture de la 22e journée de Ligue 1.

Les résultats de la 21e journée de Ligue 1

FC Metz / LOSC (0-0)

RC Lens / Stade Rennais (3-1)

Stade Brestois / FC Lorient (2-0)

FC Nantes / Olympique Lyonnais (0-1)

OGC Nice / AS Monaco (0-0)

Angers SCO / Toulouse FC (1-0)

AJ Auxerre / Paris FC (0-0)

Le Havre / RC Strasbourg (2-1)

Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille (5-0)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 51 pts (+32) RC Lens – 49 pts (+20) Olympique Lyonnais – 42 pts (+14) Olympique de Marseille – 39 pts (+19) LOSC – 33 pts (+4) Stade Rennais – 31 pts (-3) RC Strasbourg – 30 pts (+7) Toulouse FC – 30 pts (+7) Angers SCO – 29 pts (-3) AS Monaco – 28 pts (-1) FC Lorient – 28 pts (-6) Stade Brestois – 26 pts (-5) Le Havre – 23 pts (-8) OGC Nice – 23 pts (-11) Paris FC – 22 pts (-8) AJ Auxerre – 14 pts (-15) FC Nantes – 14 pts (-18) FC Metz – 13 pts (-25)

Le programme de la 22e journée de Ligue 1

Vendredi 13 février Stade Rennais / Paris Saint-Germain (19h sur Ligue 1+) AS Monaco / FC Nantes (21h05 sur Ligue 1+)

Samedi 14 février Olympique de Marseille / RC Strasbourg (17h sur beIN SPORTS 1) LOSC / Stade Brestois (19h sur Ligue 1+) Paris FC / RC Lens (21h05 sur Ligue 1+)

Dimanche 15 février Le Havre / Toulouse FC (15h sur Ligue 1+) FC Lorient / Angers SCO (17h15 sur Ligue 1+) FC Metz / AJ Auxerre (17h15 sur Ligue 1+) Olympique Lyonnais / OGC Nice (20h45 sur Ligue 1+)

