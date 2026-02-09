Doué
Image : PSG.fr

Le PSG et le RC Lens toujours à la lutte, l’OM éjecté du podium… Les résultats de la 21e journée de Ligue 1

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum9 février 2026

Auteur d’une prestation XXL face à l’OM ce dimanche, le PSG a repris son trône de Ligue 1 et poursuit sa lutte avec le RC Lens dans la course au titre.

Ce Classique entre le PSG et l’OM restera dans les annales. Victorieux 5-0 au Parc des Princes, l’équipe de Luis Enrique a rappelé sa supériorité face à son rival marseillais. Mis sous pression par la victoire du RC Lens face au Stade Rennais (3-1) samedi, le club parisien n’a pas tremblé et reprend son fauteuil de leader.

PSG / Marseille – Les notes des joueurs parisiens

L’OM à douze points du PSG

De côté, l’OM est éjecté du top 3. La dernière marche du podium est désormais occupée par l’autre olympique : l’Olympique Lyonnais. Les Gones l’ont emporté 1-0 face au FC Nantes, malgré une fin de match en infériorité numérique. Dans les autres matchs marquants du week-end, l’AS Monaco, adversaire du PSG en barrages de Ligue des champions, n’a pas pu faire mieux qu’un match nul et vierge face à l’OGC Nice (0-0). Même résultat pour le LOSC et le Paris FC, respectivement face aux mal classés, le FC Metz (0-0) et l’AJ Auxerre (0-0). De son côté, le Stade Brestois a mis fin à la belle série du FC Lorient en s’imposant dans le derby breton (2-0). Enfin, Le Havre s’est imposé face au RC Strasbourg (2-1) et l’Angers SCO est venu à bout du Toulouse FC en fin de match (1-0). Pour son prochain match, le PSG se déplacera sur la pelouse du Stade Rennais, vendredi (19h sur Ligue 1+), en ouverture de la 22e journée de Ligue 1.

Les résultats de la 21e journée de Ligue 1

  • FC Metz / LOSC (0-0)
  • RC Lens / Stade Rennais (3-1)
  • Stade Brestois / FC Lorient (2-0)
  • FC Nantes / Olympique Lyonnais (0-1)
  • OGC Nice / AS Monaco (0-0)
  • Angers SCO / Toulouse FC (1-0)
  • AJ Auxerre / Paris FC (0-0)
  • Le Havre / RC Strasbourg (2-1)
  • Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille (5-0)

Le classement de Ligue 1

  1. Paris Saint-Germain – 51 pts (+32)
  2. RC Lens – 49 pts (+20)
  3. Olympique Lyonnais – 42 pts (+14)
  4. Olympique de Marseille – 39 pts (+19)
  5. LOSC – 33 pts (+4)
  6. Stade Rennais – 31 pts (-3)
  7. RC Strasbourg – 30 pts (+7)
  8. Toulouse FC – 30 pts (+7)
  9. Angers SCO – 29 pts (-3)
  10. AS Monaco – 28 pts (-1)
  11. FC Lorient – 28 pts (-6)
  12. Stade Brestois – 26 pts (-5)
  13. Le Havre – 23 pts (-8)
  14. OGC Nice – 23 pts (-11)
  15. Paris FC – 22 pts (-8)
  16. AJ Auxerre – 14 pts (-15)
  17. FC Nantes – 14 pts (-18)
  18. FC Metz – 13 pts (-25)

Le programme de la 22e journée de Ligue 1

  • Vendredi 13 février
    • Stade Rennais / Paris Saint-Germain (19h sur Ligue 1+)
    • AS Monaco / FC Nantes (21h05 sur Ligue 1+)
  • Samedi 14 février
    • Olympique de Marseille / RC Strasbourg (17h sur beIN SPORTS 1)
    • LOSC / Stade Brestois (19h sur Ligue 1+)
    • Paris FC / RC Lens (21h05 sur Ligue 1+)
  • Dimanche 15 février
    • Le Havre / Toulouse FC (15h sur Ligue 1+)
    • FC Lorient / Angers SCO (17h15 sur Ligue 1+)
    • FC Metz / AJ Auxerre (17h15 sur Ligue 1+)
    • Olympique Lyonnais / OGC Nice (20h45 sur Ligue 1+)
Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum9 février 2026

Articles similaires

PSG OM banderole

Le PSG va être convoqué par la commission de discipline

9 février 2026
Dembélé

PSG / OM – Dembélé : « Les supporters vont se réveiller avec la banane »

9 février 2026
PSG joie

PSG / OM – Les notes des Parisiens dans la presse

9 février 2026
PSG joie

Info à la Une – Le PSG inflige une défaite historique à l’OM

9 février 2026
Bouton retour en haut de la page