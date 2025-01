Ce mercredi soir, Espaly n’a pas eu à rougir lors de sa défaite contre le PSG en seizièmes de finale de Coupe de France (2-4). Christian Perbet, le président du club de National 3, a salué l’attitude du PSG.

En seizièmes de finale, le PSG affrontait l’équipe de National 3, Espaly. Les Parisiens ont eu du mal à se défaire d’une voyante équipe, qui a réussi à marquer deux buts et à tenir en échec le club de la capitale, a finalement assuré sa victoire grâce à des buts de Bradley Barcola et Gonçalo Ramos, sur penalty. Présent en zone mixte, Christian Perbet, le président d’Espaly, a tenu à saluer la belle attitude du PSG et de son président, Nasser al-Khelaïfi.

« Nasser al-Khelaïfi ? Il m’a félicité. On a blagué sur le fait que l’on appelait le qatari d’Espaly. Il m’a dit qu’il nous invitait tous dans sa loge lors d’un prochain match. Je lui ai dit qu’effectivement, je voulais faire une photo avec lui. On a rigolé. C’est beaucoup d’attention, parce qu’il s’est levé dans la nuit en Australie pour m’appeler. C’est une vraie démarche qui est à la fois incompréhensible parce que l’on est personne, et inversement, le PSG respecte le sport amateur. Il faut le clamer haut et fort, lance le président du club de National 3 dans des propos relayés par RMC Sport. C’est la vérité, ils aident, ils sont transparents, ils sont professionnels, il faut leur rendre hommage parce que ce n’est pas l’image qu’on leur donne et c’est un club très bien. (…) Le PSG laisse la recette comme à chaque fois, mais il faut le souligner aussi parce qu’ils le disent avant. »