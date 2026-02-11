Le PSG reste concentré sur son projet d’étude de grand stade

Si plusieurs candidats à la Mairie de Paris se disent prêts à entendre parler d’une vente du Parc des Princes au PSG, le club de la capitale reste tout de même concentré sur son projet d’étude de grand stade.

La question du stade du PSG fait régulièrement l’actualité. Le club de la capitale veut devenir propriétaire de son stade et aurait dans l’idéal voulu racheter le Parc des Princes. Mais après de très nombreuses discussions, la Mairie de Paris et sa maire, Anne Hidalgo, n’ont jamais voulu entendre parler de cette possibilité. Dans l’impasse, le PSG a alors décidé de chercher des terrains afin de construire son futur stade. Deux villes ont été choisies pour potentiellement accueillir les champions d’Europe, Poissy et Massy. Mais la possibilité de rester au Parc n’est pas exclue. Plusieurs candidats à la Mairie de Paris ont expliqué pouvoir envisager de vendre le Parc au PSG s’ils sont élus maire.

À lire aussi : Rachida Dati ouverte à une vente du Parc des Princes au PSG

Le PSG est « attentif aux différentes déclarations qui émergent »

Du côté du PSG, on explique être « attentif aux différentes déclarations qui émergent » mais que pour l’instant, le club ne peut pas s’appuyer uniquement sur des « options » et qu’il reste concentré sur son projet d’étude de grand stade à Massy ou Poissy, a expliqué le PSG à la radio Ici Paris Île-de-France. « Notre projet de donner une nouvelle dimension à notre enceinte sportive exige, par son ampleur et sa complexité, un cadre institutionnel stabilisé et un calendrier de travail sérieux et méthodique. C’est la démarche que nous suivons aujourd’hui à Massy et à Poissy, où des moyens importants ont été engagés par le club et nos partenaires locaux pour étudier ces sites. Ces études se poursuivent avec rigueur et elles restent notre priorité« , a poursuivi le PSG auprès de la radio. Avant de conclure : « Le club n’est pas en mesure de commenter davantage des éléments qui sont aujourd’hui présentés comme des options par différents candidats. Notre responsabilité est d’assurer l’avenir du Paris Saint-Germain dans un cadre clair, réaliste et durable. Ces prises de parole témoignent d’une dynamique réelle autour de notre projet et traduisent également un intérêt fort pour l’avenir du Paris Saint-Germain.«