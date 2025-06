Ces derniers jours, le nom de Franco Mastantuono a été associé au PSG. Malgré des rumeurs venues d’Espagne, le PSG resterait le favori dans ce dossier.

Le PSG pourrait se montrer actif lors de ce mercato estival. Depuis plusieurs jours, le nom de Franco Mastantuono est associé au PSG. L’ailier de River Plate (17 ans) serait une des priorités de recrutement des dirigeants parisiens et des discussions dans ce sens auraient lieu depuis plusieurs jours. Le club de la capitale pourrait le recruter dès cet été avant de le laisser à son club formateur jusqu’en décembre. Si la presse argentine indique que le PSG semble le club le plus avancé dans ce dossier, du côté de l’Espagne, on explique que le Real Madrid est toujours intéressé et que le joueur aurait une préférence pour le club madrilène.

A voir aussi : Mercato – Franco Mastantuono souhaite rejoindre le PSG

Le Real Madrid venu aux renseignements

Mais selon les informations de Santi Aouna, pour le moment, le PSG reste favori dans le dossier Franco Mastantuono. Le club de la capitale a déjà échangé avec le joueur et River Plate et connaît toutes les conditions pour lever sa clause libératoire de 45 millions d’euros. Le journaliste pour Foot Mercato explique que le Real Madrid, ces dernières heures, a pris des renseignements pour savoir si le deal avec le PSG était déjà bouclé ou non. Santi Aouna conclut en expliquant que les prochains jours seront importants dans ce dossier.