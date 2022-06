Le PSG reste le favori dans le dossier Renato Sanches

Cet été, le PSG voudra apporter de la qualité à son milieu de terrain afin d’épauler Marco Verratti. Dans cette optique, les Rouge & Bleu se sont penchés sur Vitinha et Renato Sanches. Pour le premier, les discussions se poursuivent entre Porto et le PSG. En ce qui concerne le Lillois, qui arrive en fin de contrat en juin 2023, il serait également dans le viseur de l’AC Milan. Un accord verbal entre l’international portugais et le club milanais aurait été trouvé mais pas encore entre les deux clubs. La présence du PSG aurait tout chamboulé.

Le PSG, maître du destin de Renato Sanches

Ce mercredi – dans son édition du jour – la Gazetta dello Sport explique que l’intérêt du PSG pour Renato Sanches a fait augmenter la crainte de ne pas pouvoir conclure ce deal du côté du Milan. En effet, le club lombard ne pourra pas lutter financièrement avec le PSG et il serait déjà en train de se pencher sur d’autres pistes pour son milieu. La présence de Luis Campos est un atout très fort dans la manche du PSG, lui qui l’a déjà fait venir à Lille en 2019. Le quotidien sportif italien explique que la balle est maintenant dans le camp des Rouge & Bleu. S’il décide de passer la vitesse supérieure, l’ancien du Benfica sera un joueur parisien.