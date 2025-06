Le PSG retient Massy et Poissy pour son futur stade !

Le Paris Saint-Germain entre dans une nouvelle phase de son développement avec l’annonce officielle de l’approfondissement de ses études exploratoires pour l’implantation de son futur stade. Deux villes franciliennes sont désormais à l’étude : Massy et Poissy.

Par le biais d’un communiqué officiel, le PSG a tranché et annoncé avoir garder les villes de Massy (91) et Poissy (78) pour la construction d’un nouveau stade. Fraîchement sacré champion d’Europe, le club de la capitale entend capitaliser sur ce succès pour continuer sa croissance. Dans une déclaration claire, par le biais d’un communiqué officiel, Victoriano Melero, Directeur Général du PSG, résume l’ambition : « Pour rester compétitif, nous devons disposer d’un stade à la hauteur de nos ambitions, capable d’accueillir un plus grand nombre de supporters dans les meilleures conditions« . Le club souhaite se doter d’une infrastructure moderne, innovante, durable, à la capacité accrue, en phase avec les plus hauts standards internationaux.

Pourquoi Massy et Poissy ?

Massy bénéficie d’une desserte multimodale exceptionnelle, connectée à Paris, à l’Île-de-France, aux grandes métropoles françaises et aux capitales européennes. Ce territoire présente également un potentiel de développement urbain en lien avec le pôle scientifique de Saclay. Poissy, de son côté, est déjà intimement lié au PSG. Sa proximité avec le Campus Paris Saint-Germain, inauguré en 2024, et un partenariat historique fort avec le club en font un choix naturel : « Le site de Poissy a émergé à un stade plus avancé de la réflexion« , précise le club de la capitale dans son communiqué.

Une démarche progressive et rigoureuse

Le PSG précise que les deux sites seront étudiés avec la même rigueur, sans favoritisme. Des études complémentaires seront menées pour évaluer la faisabilité et construire un projet ambitieux, co-construit avec les territoires et les parties prenantes locales. Le club affirme tirer les leçons de la réussite de son campus pour ce nouveau défi.

Dans cette phase de réflexion, le Parc des Princes restera le domicile du club pour plusieurs années encore. En effet, si aucun accord n’est trouvé avec la Mairie de Paris pour la vente de l’antre historique du PSG, le contrat courant reste valable jusqu’en 2044. Selon une source proche du dossier contactée par nos soins, l’étude devrait se faire jusqu’à l’automne 2026, moment où une réponse définitive sera donnée, soit après les élections municipales de mars 2026, pour lesquelles Anne Hidalgo a d’ores et déjà annoncé ne pas se présenter une nouvelle fois. Ainsi, les Parisiens logeront encore quelques années au Parc des Princes, entre l’étude, les réponses, l’administratif et bien évidement le futur chantier. Toutefois, il a été précisé à Canal Supporters que si la position de la Mairie de Paris venait à évoluer, la piste d’un rachat du Parc des Princes ferait réétudiée. En attendant, le PSG reste locataire du son stade et aucune autre équipe ne sera accueillie à la Porte d’Auteuil.

C’est donc par soucis de développement que le champion d’Europe se voit obligé d’être propriétaire de son stade. Les capacités avancées sont aujourd’hui situées dans une large fourchette de 60 000 à 90 000 places pour le futur stade. Une capacité penser en se calquant aux difficultés d’obtenir un abonnement aujourd’hui, ou encore à l’épisode récent de diffusion de la finale de la Ligue des Champions, pour laquelle le Parc des Princes s’est rempli en seulement 48h. Outre Massy et Poissy finalement retenus, ces derniers mois, d’autres communes en Île-de-France telles que Montigny-le-Bretonneux, Saint-Quentin en Yvelines ou encore Aulnay-sous-Bois ont été candidates. Par cette annonce officielle du Paris Saint-Germain, ces autres sites un temps envisagés sont finalement et naturellement, écartés. Le club de la capitale tient à remercier « l’ensemble des collectivités locales et des porteurs de projets mobilisés« .