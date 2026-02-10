Le PSG retrouve des couleurs à l’approche des grands matches

Dimanche, le PSG a surclassé Marseille lors du Classico (5-0). Après une première partie de saison poussive, le club de la capitale retrouve des couleurs au meilleur moment.

Auteur d’une saison 2024-2025 historique, le PSG n’a pas eu beaucoup de repos avant de lancer l’exercice 2025-2026. Ses performances sur les terrains ont donc été en dessous de ce qu’il avait affiché lors de la saison dernière. Le Parisien explique que Luis Enrique n’a jamais varié de sa ligne depuis la reprise en août : le Paris de cette saison prolonge le Paris du bouquet final de 2025, seules les circonstances diffèrent, notamment l’empilement des blessures. À l’intérieur d’une formation reconnectée avec elle-même et ses principes – possession, pressing, positions multiples -, des individualités réenchantent à nouveau, après des situations personnelles contrastées – de la blessure au coup de moins bien, avance le quotidien francilien.

Le secteur offensif retrouve son mordant

« Ce 5-0, qui succède au 3-0 contre Lille le 16 janvier, propulse le PSG en tête des attaques de Ligue 1, occupée jusque-là par… Marseille. Paris récupère aussi la meilleure défense, à un but près, devant Lens. Le secteur offensif retrouve son mordant, Doué simplifiant son jeu par rapport à ses dernières sorties. » Si Paris opère une jonction avec lui-même, c’est aussi qu’il a retrouvé des jambes. C’est une fin de match où l’équipe s’arrache à dix contre onze en Alsace, c’est un pressing maintenu 90 minutes contre Marseille. Trois semaines après une démonstration au Sporting en Ligue des champions dans ce secteur, malgré un score final curieusement défavorable (2-1), lance Le Parisien.