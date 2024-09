Le PSG a passé, non sans difficulté, son premier test de la saison avec une victoire importante face au LOSC (1-3) pour reprendre la place de leader de Ligue 1.

Avant la trêve internationale, le PSG disputait son premier choc de la saison avec un déplacement sur la pelouse du LOSC. En cas de succès en terre nordiste, les Rouge & Bleu pouvaient retrouver leur place de leader avant la coupure. Pour cela, Luis Enrique n’avait pas réservé de surprise dans son onze de départ avec notamment le trio du milieu de terrain – Warren Zaïre-Emery, Joao Neves et Vitinha – reconduit.

Résumé du match

Face à une adversité plus relevée, le PSG a commencé à prendre le contrôle du match mais a buté pendant plusieurs minutes sur le bloc très bas des hommes de Bruno Genesio. La première situation du match est venue d’Ousmane Dembélé, dont la frappe a directement trouvé les gants de Lucas Chevalier. (9′) En face, le LOSC a réussi à se procurer une énorme occasion mais la frappe de Bafodé Diakité a touché le poteau de Gianluigi Donnarumma, après un excellent travail d’Edon Zhegrova face à un Lucas Beraldo en difficulté dans le couloir gauche (12′). Mais, les Parisiens étaient bien présents dans leur match et ont été récompensés. Après une nouvelle provocations sur son côté droit, Ousmane Dembélé a obtenu un penalty logique suite à une faute d’Alexsandro. Dans un style à la Neymar, Vitinha a tranquillement trompé Lucas Chevalier (0-1, 31′) pour donner l’avantage au PSG. Et rapidement, les champions de France en titre ont doublé la mise grâce à leur homme en forme, Bradley Barcola. Après une remontée de balle et un échange avec Marco Asensio, le meilleur buteur parisien a fait preuve de sang froid pour tromper le portier lillois (0-2, 36′). En face, Gianluigi Donnarumma est parvenu à garder sa cage inviolée après un bel arrêt sur une frappe de Tiago Santos (41′). Les Rouge & Bleu ont logiquement regagné les vestiaires avec une avance de deux buts (0-2).

En seconde période, le PSG s’est procuré deux belles occasions par Marco Asensio (53′) et Bradley Barcola (54′) mais Lucas Chevalier est resté très vigilant face aux attaquants parisiens. Puis avec les différents changements de Luis Enrique, le rythme a baissé en intensité et les Rouge & Bleu ont été punis sur une frappe lointaine d’Edon Zhegrova (1-2, 78′), pas attaqué. Une baisse de forme qui a failli profiter aux Dogues dans la foulée mais l’égalisation de Tiago Santos a été refusé pour une position de hors-jeu (81′). Finalement, les champions de France ont scellé la victoire en fin de rencontre grâce à ses remplaçants. Sur un centre parfait de Désiré Doué, Randal Kolo Muani a trompé Lucas Chevalier d’une tête imparable (1-3, 90’+2). Un succès sur le score de 1-3 qui permet au PSG de retrouver sa place de leader avant cette première trêve internationale de la saison. Prochain match face au Stade Brestois – au Parc des Princes – le 14 septembre prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Objectif première place pour les Rouge & Bleu. Bon match à toutes et à tous !!!

5′ Les Parisiens font pour l’instant circuler le ballon face au bloc très bas du LOSC.

9′ Première situation pour le PSG. Après une combinaison entre Hakimi et Dembélé sur le côté droit, le numéro 10 parisien arme une frappe, directement dans les gants de Chevalier.

11′ Après une intervention difficile face à Bayo, Willian Pacho se rattrape bien pour dégager loin un ballon dangereux dans la surface parisienne.

12′ Le poteau pour le LOSC !!! Sur le côté droit, Zhegrova se joue facilement de Beraldo et sert en retrait Diakité. Le défenseur touche le poteau de Donnarumma !

16′ Nouvelle opportunité pour Dembélé. Suite à une belle action construite, Dembélé est trouvé sur le côté droit. Après une feinte sur Haraldsson, le Français arme sa frappe, directement sur Chevalier.

24′ Carton jaune pour Beraldo. Mauvaise nouvelle pour le Brésilien qui est en souffrance face aux dribbles de Zhegrova.

28′ Excellente défense de Pacho face à Bayo.

30′ Sur un centre trop haut de Dembélé, Barcola tente de reprendre le ballon en extension mais c’était compliqué.

31′ PENALTY POUR LE PSG. Dembélé est fauché dans la surface par Alexsandro, pris dans le dribble du numéro 10 parisien.

32′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHA (0-1). Le Portugais prend tout son temps dans sa course pour tromper Chevalier. Une transformation à la Neymar.

36′ BUTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLA (0-2). Après une remontée de balle, Barcola sert Asensio, qui lui redonne immédiatement. Le meilleur buteur de Ligue 1 s’en va tromper avec tranquillité Chevalier. Son 4e but cette saison !!!!!

39′ Belle défense de Beraldo sur Zhegrova. Le Brésilien concède tout de même le corner.

41′ Quel arrêt de Donnarumma sur une frappe de Tiago Santos.

45′ Cinq minutes de temps additionnel.

45’+3 Excellent retour défensif de Barcola.

45’+5 C’est la pause à Lille. Le PSG est logiquement devant au score face au LOSC grâce à des réalisations de Vitinha et Bradley Barcola, l’homme en forme de ce début de saison.

46′ La seconde période débute à la Décathlon Arena avec un bel avantage pour le PSG face au LOSC (0-2).

48′ Après une très belle action collective lilloise entre Tiago Santos et Sahraoui, Bayo manque son tir dans la surface.

50′ Belle défense de Beraldo face à Zhegrova. Le Brésilien commence à prendre le dessus face au Lillois.

53′ Servi par Dembélé, Asensio voit sa frappe être détournée du pied par Chevalier.

54′ BARCOLA PROCHE DU DOUBLE. Après un petit pont sur Diakité, le numéro 29 parisien bute sur Chevalier, qui capte le ballon en deux temps. Quel geste technique du Français.

57′ Encore une belle défense de Beraldo, cette fois-ci face à Bayo.

58′ Encore une combinaison de la doublette Hakimi-Dembélé sur le côté droit. Le Français était proche de reprendre le centre à ras de terre du Marocain.

59′ Quel retour défensif de Vitinha, qui tacle pour contrer le tir de Tiago Santos.

65′ Double changement au PSG. Asensio et J.Neves sont remplacés par Doué et Ruiz.

70′ Le PSG est pour l’instant en gestion et se trouve dans un temps faible.

73′ Nouveau double changement au PSG. Barcola et Dembélé cèdent leur place à Lee et Kolo Muani.

75′ La frappe d’Alexsandro est captée tranquillement par Donnarumma.

76′ Belle arrêt de Donnarumma sur une tête d’Alexsandro. Le défenseur lillois était de toute façon signalé en position de hors-jeu.

78′ Réduction de l’écart du LOSC (1-2). Pas attaqué, Zhegrova trompe Donnarumma d’une frappe de loin.

81′ Le PSG SE FAIT PEUR. Tiago Santos pensait égaliser sur un coup de pied arrêté mais une position de hors-jeu est signalée au départ de l’action.

83′ Dernier changement au PSG. Hakimi cède sa place à Mayulu.

84′ Carton jaune pour Donnarumma pour gain de temps.

89′ Après une excellente ressortie de balle de Lee, Doué tente une frappe, détournée en corner par la défense lilloise. Ce dernier ne donnera rien.

90′ Excellent retour défensif de Mayulu pour stopper la remontée de balle de Cabella.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+2 BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KOLO MUANI (1-3). Trouvé sur un centre parfait de Doué, Kolo Muani trompe Chevalier de la tête imparable. Les remplaçants ont fait la différence .

. 90’+5 Nouveau but refusé pour le LOSC, cette fois-ci sur une position de hors-jeu logique de J.David.

90’+6 C’EST TERMINÉ À LILLE. Malgré une seconde période plus compliquée, le PSG a réussi son premier test de la saison avec un succès sur le score de 1-3 face au LOSC. Les Parisiens retrouvent leur place de leader avec un sans-faute (9 points). Le PSG retrouvera la compétition face au Stade Brestois (14 septembre) après la trêve internationale.

Feuille de match LOSC / PSG

3ème journée de Ligue 1 – Stade : Décathlon Arena – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Ahmed Taleb – VAR : Bastien Dechepy et Stéphane Bré – Buts : Vitinha (32′, sp), Barcola (36′), Zhegrova (78′), Kolo Muani (90’+2) Cartons : Beraldo (24′), Alexsandro (31′), Mukau (47′), Donnarumma (84′) Diakité (90’+1)