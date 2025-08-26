Le PSG revoit ses exigences à la baisse pour la vente de Donnarumma

Le PSG a revu ses exigences à la baisse pour la vente de son portier Gianluigi Donnarumma, à qui il reste un an de contrat chez les Rouge & Bleu.

Acteur majeur de la saison 2024-2025 historique du PSG, Gianluigi Donnarumma doit désormais trouver un nouveau challenge. Invité à quitter le club suite au recrutement de Lucas Chevalier, l’international italien a rapidement été associé à Manchester City. Mais à moins d’une semaine de la fermeture du marché des transferts (lundi 1er septembre à 20h en France), le portier de 26 ans est toujours un joueur des Rouge & Bleu.

Un transfert à 30-35M€ ?

Si l’entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola, a déjà échangé directement avec le portier parisien et que ce dernier est quasiment d’accord sur les termes de son futur contrat, les deux formations doivent encore trouver un terrain d’entente. Au départ, la direction du PSG réclamait 50M€ pour laisser partir son gardien. Mais comme le rapporte RMC Sport, les dirigeants parisiens sont désormais prêts à accepter une offre inférieure. « Ils savent que le contexte leur est défavorable, avec un élément poussé vers la sortie à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Dans ces conditions, ils ne sont pas en position de force et ne pourront pas forcément obtenir ce qu’ils souhaitent. » Si un transfert doit avoir lieu, il devrait avoisiner les 30-35M€.

Mais un autre élément important est à prendre en compte dans ce dossier : la vente d’Ederson. Le portier de Manchester City est proche de rejoindre Galatasaray, avec qui il s’est déjà mis d’accord. Cependant, le club turc doit encore trouver un terrain d’entente avec la formation anglaise. « S’il parvient à finaliser ce transfert, celui de Gianluigi Donnarumma pourrait se débloquer dans la foulée. Mais ce n’est pas le cas pour l’instant », conclut le média sportif.