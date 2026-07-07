Le PSG sacré meilleur centre de formation 2026

Pour la première fois depuis 2021, le PSG a été élu meilleur centre de formation de la saison 2025-2026 par la Fédération française de football.

Le PSG brille dans toutes les catégories. Si l’équipe dirigée par Luis Enrique domine l’Europe depuis deux saisons avec deux Ligues des champions remportées, les équipes de jeunes ont également marqué les esprits cette saison. Les U19 du PSG ont remporté le Championnat national ainsi que la Coupe Gambardella, tandis que les U17 ont eux aussi décroché leur titre de champions.

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Une première depuis 2021

Comme à chaque fin de saison, la Fédération française de football (FFF) désigne le meilleur centre de formation. La première place revient au PSG après cet exercice 2025-2026, une première depuis 2021. On peut notamment constater une progression constante ces trois dernières saisons (4e, puis 3e, puis 2e). Ce classement s’appuie sur cinq critères d’excellence :

Nombre de contrats pro signés

Temps de jeu en équipe première

Sélection en compétitions internationales

Diplômes obtenus (avec un remarquable 95% de réussite sur les deux dernières années : 23-24 et 24-25)

Rayonnement des joueurs formés à l’échelle européenne

Comme annoncé par le président Nasser Al-Khelaïfi, le centre de formation est placé au coeur du projet parisien : « L’avenir du Club se construira sur notre Campus, il ne s’achètera pas« , avait-il déclaré lors de l’inauguration du Campus PSG. Cette saison, 10 joueurs formés au club ont intégré l’équipe première. Autres chiffres marquants : 12 joueurs formés au Paris Saint-Germain ont disputé l’UEFA Champions League, Plus de 20 joueurs ont été appelés en Équipes de France jeunes et 33 joueurs de moins de 23 ans formés au Paris Saint-Germain évoluent aujourd’hui sous contrat professionnel dans les deux premières divisions des dix principaux championnats européens. « Un grand bravo et merci aux équipes sportives, scolaires et éducatives, ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs qui accompagnent les jeunes joueurs au quotidien. Grâce à leur engagement, notre Centre de formation s’impose aujourd’hui comme une référence incontournable », félicite le PSG dans son communiqué.

Le Centre de Formation du PSG sur la première marche du podium ! 🔝



1⃣0⃣ joueurs formés au Club ont évolué avec l’équipe première

1⃣2⃣ joueurs formés au Paris Saint-Germain ont disputé l’UEFA Champions League

Plus de 2⃣0⃣ joueurs ont été appelés en Équipes de France jeunes

3⃣3⃣… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2026