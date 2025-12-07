Le PSG s’agace des questions sur l’absence de Zabarnyi contre Rennes

Hier soir, Matvey Safonov a joué son premier match de la saison avec le PSG. Annoncé possiblement titulaire, Illia Zabarnyi a dû déclarer forfait à la dernière minute en raison d’une maladie. Le PSG s’est agacé des questions autour de l’absence de l’international ukrainien.

Lors de la quinzième journée de Ligue 1, le PSG affrontait le Stade Rennais hier soir au Parc des Princes. Touché à la cheville contre Monaco, Lucas Chevalier a dû déclarer forfait pour cette rencontre contre les Rennais. C’est donc Matvey Safonov qui a gardé les buts du PSG. Quelques heures avant la rencontre, Luis Enrique a dévoilé son groupe. Illia Zabarnyi ne figurait pas dans ce dernier, le défenseur central étant malade. Mais certains se sont questionné si l’absence de l’international ukrainien n’était pas plutôt liée à la titularisation du Russe, avec en fond la guerre entre les deux pays. Des suspicions qui ont agacé le PSG.

« Vous pensez qu’on ne l’a pas pris en compte dans notre réflexion ? »

« Vous pensez qu’on ne l’a pas pris en compte dans notre réflexion ?, lance-t-on en haut lieu au PSG auprès de L’Equipe. C’est normal qu’il se protège. Safonov est le gardien de la Russie. Mais entre les deux, il n’y a rien d’anormal. Il y a du respect sur le plan professionnel. » Après le match, samedi soir, Angelina, la compagne de Zabarnyi, a posté sur sa chaîne Telegram un message énigmatique, qui a été interprété, en Russie et en Ukraine, comme un signe d’un possible refus du défenseur de jouer ce match, indique L’Equipe.