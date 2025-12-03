Le PSG sait où il jouera son 32e de finale de Coupe de France

Le suspense est levé ! Le Vendée Fontenay Foot (club de National 3) affrontera le Paris Saint-Germain pour les 32èmes de finale de la Coupe de France. Après de nombreuses spéculations sur le lieu de la rencontre, la décision est tombée : c’est le Stade de la Beaujoire à Nantes qui a été retenu pour accueillir ce choc David contre Goliath.

Selon les informations exclusives du Parisien, le club amateur, qui évolue habituellement à Fontenay-le-Comte, a privilégié une enceinte de grande capacité pour offrir à ses joueurs et supporters un événement inoubliable face aux stars du PSG. Le stade nantais, habituellement occupé par le FC Nantes, était libre et se situe à une distance raisonnable (un peu plus de 100 km) du siège du VFF. L’objectif est clair : maximiser l’affluence et les recettes pour cette rencontre historique face au champion de France. Les discussions ont été longues avec les autorités et les pouvoirs publics, mais un accord a finalement été trouvé pour organiser cet événement sportif majeur. Concernant le calendrier, c’est la date du 20 janvier (20h50 sur BeIN Sports) qui est à cocher.

L’organisation d’un match de cette envergure dans un grand stade comme la Beaujoire est un défi financier et logistique pour un club de National 3. Une excellente occasion pour le Vendée Fontenay Foot de faire parler de lui sur la scène nationale. Même si le PSG est l’immense favori de cette confrontation, la Coupe de France est réputée pour ses surprises. Les joueurs de Fontenay-Vendée auront à cœur de réaliser un exploit devant un public nombreux à Nantes.