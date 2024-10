La commission de discipline a rendu son verdict suite aux chants homophobes entonnés par certains membres de la tribune Auteuil lors de PSG / Strasbourg.

Le PSG connaît sa sanction. Ce mercredi 30 octobre, la commission de discipline de la LFP s’est réunie pour dévoiler les différentes sanctions. Au programme notamment, les chants à caractère homophobes entendus lors de la réception du RC Strasbourg le 19 octobre dernier (victoire 4-2). Et l’instance a décidé de se montrer clémente avec les Rouge & Bleu.

À lire aussi : Un nouveau speaker mis à l’essai lors de PSG / Lens

La tribune Auteuil partiellement fermée pour PSG / TFC

En effet, la commission de discipline de la LFP a sanctionné d’une fermeture partielle la tribune Auteuil pour « expressions orales constatées », précise le communiqué. La sanction prendra effet à partir du mardi 5 novembre 2024. Ce sera la partie réservée au CUP qui sera concernée par cette sanction lors de la réception du Toulouse FC au Parc des Princes le 22 novembre prochain, précise L’Equipe. La commission de discipline a pris en compte l’action du PSG et du speaker qui ont fait passer un message et deux annonces rappelant que ces chants n’avaient pas leur place dans l’enceinte. « On a individualisé dans la mesure du possible en ne fermant pas tout le Virage Auteuil mais seulement la partie du CUP puisque c’est de là que sont partis les chants. Mais à partir du moment où il n’y a pas eu d’interpellation ni d’identification précise des auteurs des premiers chants, il fallait bien sanctionner », explique le président de la commission de discipline, Sébastien Deneux, au quotidien sportif. Le PSG sera donc privé d’une partie de ses supporters lors de la réception face au TFC (22 novembre), retour de la trêve internationale.