Le PSG s’associe à la WWE pour une collaboration exceptionnelle à Londres

Le PSG multiplie les collaborations ces dernières années. Ce vendredi, le club de la capitale a annoncé une association avec la WWE pour un évènement à Londres.

Le PSG est l’un des meilleurs clubs du monde. Dernier vainqueur de la Ligue des champions, le club de la capitale attise les convoitises des marques du monde entier. Ce vendredi, le Champion d’Europe a annoncé une collaboration exceptionnelle avec la WWE à l’occasion du WWE SmackDown, qui se tiendra ce vendredi à l’OVO Wembley Arena de Londres. Dans leur communiqué, les Rouge & Bleu expliquent que : « Depuis le 12 janvier, la WWE a officiellement pris le contrôle de la boutique officielle du Paris Saint-Germain à Londres. Jusqu’au 18 janvier, les fans vivent une immersion totale dans l’univers WWE à travers une série d’activations exclusives, transformant la boutique en véritable terrain de jeu entre sport et entertainment. »

A lire aussi : Le PSG annonce le renouvellement de son partenariat avec Visit Qatar

Une collection de merchandising exclusive

En marge de cet évènement, « le PSG et la WWE dévoilent une collection de merchandising exclusive, intitulée « Paris brings the SmackDown », mêlant l’ADN iconique du Club et l’univers spectaculaire de la WWE. Pièce maîtresse de la collection, un t-shirt à l’effigie de John Cena, icône légendaire du catch, fait pour la première fois son entrée dans l’univers du Paris Saint-Germain. La capsule « Paris brings the SmackDown » décline l’esthétique en noir et blanc à travers des pièces à la fois sobres et puissantes : deux t-shirts, un hoodie, un crewneck et un tote bag au design impactant. Certaines pièces sont également disponibles en version enfant (KID), permettant aux plus jeunes fans de s’approprier cette collaboration unique. La collection est proposée exclusivement à la boutique Paris Saint-Germain de Londres, dans les deux boutiques parisiennes du Club ainsi que sur le store en ligne. »









