Le PSG s’associe à l’appel de la LFP pour exprimer son soutien à Christophe Gleizes

La justice algérienne a rendu son verdict et condamné le journaliste français Christophe Gleizes à sept ans de prison pour apologie du terrorisme. Une nouvelle qui ne laisse pas le football français insensible.

Depuis le mois de juin dernier, dans l’attente de son jugement par le tribunal de Tizi Ouzou en Kabylie, Christophe Gleizes est détenu en prison. Ce mercredi, la justice algérienne a rendu son verdict en condamnant le journaliste français à sept an de prison. Ce dernier, s’est rendu en Algérie afin de réaliser un reportage, sans faire de demande de VISA professionnel. C’est donc avec un VISA touriste que Christophe Gleizes s’est rendu en Algérie pour travailler, sans mettre les autorités locales au courant. Ces faits ont été reconnus devant la justice algérienne. Par ailleurs, le journaliste a interrogé des dirigeants du MAK (Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie) dans le cadre de son reportage sur un club de foot kabyle, organisation classée comme terroriste par le gouvernement algérien. Face à sa condamnation, la LFP a publié un message afin d’exprimer « son soutien total et sans réserve à Christophe Gleizes, journaliste sportif reconnu, actuellement emprisonné en Algérie« . Un appel auquel s’est joint le PSG dans un message publié sur ses réseaux : « Le Paris Saint-Germain s’associe à l’appel de la LFP et de l’ensemble des acteurs du football professionnel français en faveur de la libération de Christophe Gleizes, journaliste sportif. Nous lui apportons tout notre soutien« .