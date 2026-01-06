Zing Coach
Image : PSG.fr

Le PSG s’associe à Zing Coach, application de fitness

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas6 janvier 2026

Le PSG attise les convoitises des marques qui souhaitent s’associer au club champion d’Europe. Ce mardi, il a annoncé s’associer à Zing Coach, application de fitness. 

Le PSG est l’un des clubs les plus attractifs du monde. Les marques s’arrachent pour être associées au dernier vainqueur de la Ligue des champions. Ce mardi matin, le club de la capitale a annoncé s’associer à l’application de fitness, Zing Coach. Dans son communiqué, le club de la capitale indique que « l’application de fitness s’appuyant sur l’intelligence artificielle et engagée dans la promotion de l’activité physique s’allie au Paris Saint-Germain pour proposer aux plus de 500 millions de fans du Club dans le monde des exercices inspirés de la préparation des joueuses et joueurs parisiens. »

Le PSG annonce un partenariat avec BEYOND Developments
canalsupporters.com

Les supporters pourront comparer leurs progrès à ceux des athlètes des équipes féminine et masculine du PSG

À partir de ce mardi, les supporters du PSG pourront suivre des programmes d’entraînement adaptés à leurs envies via l’application Zing Coach, comparer leurs progrès à ceux des athlètes des équipes féminine et masculine du Paris Saint-Germain, bénéficier de conseils exclusifs inspirés du travail du staff technique du Club, et grimper dans le classement des utilisateurs pour tenter de remporter des expériences VIP en jour de match ainsi que des objets dédicacés. En parallèle, la technologie d’intelligence artificielle propriétaire de Zing Coach permettra d’accéder à une expérience utilisateur personnalisée, de la planification des séances à l’accompagnement motivationnel, indique le PSG dans son communiqué. 

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas6 janvier 2026

Articles similaires

Wze 68d50b5274a15

PSG : Willy Sagnol encense Warren Zaïre-Emery

6 janvier 2026
Lucas beraldo

Mercato – Fenerbahçe aimerait se faire prêter Lucas Beraldo

6 janvier 2026
PSG joie

Doué, Dembélé, Zaïre-Emery… Les chiffres après PSG / PFC

6 janvier 2026
BERNATO

Bernat : « J’étais tellement heureux de voir le PSG gagner la Ligue des champions »

6 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page