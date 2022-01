Le PSG s’attaquerait à Haaland en cas de départ de Mbappé

Ce sera le feuilleton des prochains mois dans la case mercato. Kylian Mbappé – en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain – peut discuter et signer avec le club de son choix depuis aujourd’hui. Sans surprise, l’équipe la plus intéressée par l’attaquant (23 ans) se nomme le Real Madrid. Mais dans ce dossier, les Rouge & Bleu n’ont pas dit leur dernier mot et espèrent toujours convaincre leur numéro 7 de prolonger. Les dirigeants parisiens travaillent tout de même sur des pistes si jamais il n’arrivait pas à me convaincre.

Outre la piste Ousmane Dembélé, le PSG aurait un autre joueur dans le viseur pour potentiellement remplacer Kylian Mbappé. Selon les informations d’ESPN, en cas de non-prolongation de l’international français, les Parisiens jetteraient leur dévolu sur Erling Haaland. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Dortmund, le Norvégien (21 ans) a une clause de départ à 75 millions d’euros cet été. Le PSG n’est pas seul dans ce dossier, puisque le Real Madrid et Manchester City seraient aussi sur les rangs. Et les deux clubs auraient une petite avance dans ce dossier.