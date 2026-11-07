Le PSG sauve le football français au classement UEFA

Malgré les deux derniers sacres du PSG en Ligue des champions, le football français peine toujours à rivaliser avec les autres grands championnats européens.

Le football français a vécu une semaine pleine de paradoxe. Alors que le Paris Saint-Germain caracole en tête du classement en Ligue des Champions grâce à sa nouvelle victoire impressionnante sur la pelouse de Villareal (0-6), le RC Lens a lui vécu un naufrage au Stade Bollaert contre Côme (1-9). Les Sang et Or et leurs voisins Lillois se retrouvent respectivement à de piteuses 33ème et 35ème place en C1. Une situation qui devient de plus fréquente dans les coupes d’Europe et sans les performances du PSG, la France serait bien loin de sa cinquième place actuelle à l’indice UEFA, comme le révèle une analyse de L’Équipe.

Le PSG, seul club français dans le top 30 européen

Le PSG a beau avoir remporté les deux dernières éditions de la Ligue des champions, les résultats des autres clubs français ne suivent pas forcément. À tel point que la France, toujours cinquième à l’indice UEFA, voit désormais le Portugal se rapprocher. Dans son édition du jour, L’Équipe s’est intéressé au poids du club parisien dans les performances européennes de la Ligue 1. Et les chiffres sont parlants. Depuis la saison 2022-2023, le PSG occupe la quatrième place du classement des clubs européens, loin devant Lille, deuxième représentant français au 32e rang. Sur cette même période, Paris affiche 59 % de victoires, contre seulement 41 % pour les autres clubs français. Un taux identique à celui de la… République tchèque, qui occupe la 11e place de ce classement. De quoi mesurer l’écart qui s’est creusé entre le PSG et le reste du football français sur la scène européenne.

Sans le PSG, la France perdrait… deux places à l’indice UEFA

Mais le constat va encore plus loin. Selon les calculs de L’Équipe, sans les résultats du PSG, la France ne serait plus cinquième à l’indice UEFA, mais septième, derrière le Portugal et la Belgique. Un recul qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur le nombre de clubs français qualifiés pour les compétitions européennes. Alors que la Ligue 1 dispose actuellement de trois places directement qualificatives pour la phase de ligue de la Ligue des champions, une septième position n’en offrirait plus qu’une seule, avec un deuxième club contraint de passer par les tours préliminaires. Et si le PSG continue d’enchaîner les performances en Europe, les autres représentants français peinent à franchir un cap. Depuis la finale de Ligue Europa disputée par l’OM en 2018, aucun club français, à l’exception du PSG, n’a atteint une finale européenne. Un bilan qui explique en partie pourquoi la France reste aussi dépendante des résultats parisiens.