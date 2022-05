Le PSG se félicite de la réussite du PSG Club Tour

On le sait, le PSG possède l’un des plus grands, si ce n’est le plus grand, viviers du monde footballistiquement parlant. À l’échelle de la région parisienne, de nombreux clubs foisonnent et nombre de jeunes joueurs d’entre eux rallient le centre de formation du club phare rouge et bleu. L’année dernière, le PSG avait mis en place un tout nouveau concept en allant à la rencontre de ces différentes structures de l’île-de-France à travers le PSG Club Tour.

Une première édition qui avait reçu un accueil plus que positif, ce qui a encouragé le PSG à réitérer ce PSG Club Tour. Ainsi, durant les dernières vacances scolaires, près de 1000 jeunes joueurs et joueuses ont pu aller à la rencontre des membres du centre de formation du club francilien entre le 25 avril et le 6 mai. Au programme, des ateliers ludiques, des séances d’entraînement et l’occasion d’échanger avec certains joueurs parisiens, à l’image d’Ander Herrera. Le PSG, via un communiqué, s’est félicité de la réussite de cette expérience football 100% made in Paris.

Le PSG Club Tour, un franc succès

« Près de 1000 jeunes entre 8 et 13 ans, ont pu participer aux divers ateliers proposés ainsi qu’à l’entrainement collectif développé spécialement pour l’occasion par les équipes du centre de formation du Paris Saint-Germain. (…) Après être passé par le Cergy Pontoise FC, l’US Torcy, l’AS Choisy Le Roi, l’Évry FC, l’ESBF Bouafle Football, le PUC (Paris Université Club), l’Alésia FC, le FC Franconville, l’AS Poissy Football, la deuxième édition du CLUB TOUR s’est achevée le 6 mai par le Noisy le Grand FC. (…) Les résultats de l’opération confirment le lien historique, unique et indéfectible qui unit le Paris Saint-Germain et l’ensemble des clubs d’Ile-de-France, objectif premier du CLUB TOUR. », peut-on notamment lire via le communiqué officiel publié sur le site du PSG.