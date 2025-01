Le PSG se lance sur le dossier Lucas Chevalier pour cet été

Si le mercato hivernal va bientôt fermer ses portes, le PSG travaille déjà sur celui de cet été. Le PSG s’est déjà positionné pour accueillir Lucas Chevalier.

Si le PSG possède Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas dans ses rangs, il pourrait s’offrir un nouveau gardien. Alors que le portier italien explique vouloir prolonger à Paris et y rester longtemps, ses dirigeants sont moins enclins à lui offrir une prolongation, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2026. Alors que les discussions allaient dans le bon sens pour une extension de contrat, ces dernières sont en stand-by depuis plusieurs semaines.

De la concurrence dans ce dossier

Selon les informations de L’Equipe, le PSG pisterait un autre gardien pour le mercato estival, Lucas Chevalier. « Le club de la capitale s’est déjà positionné pour accueillir le Lillois l’été prochain, en informant directement ou indirectement toutes les parties, et sans avoir entamé de discussions officielles. » Luis Campos, le conseiller sportif des Rouge & Bleu, connaît bien le portier, à qui il avait fait signer son premier contrat professionnel lorsqu’il était à Lille. Depuis plusieurs mois, Paris n’a jamais lâché le natif de Calais du regard. Au sein de la cellule de recrutement, les rapports sur ses prestations sont nombreux et plusieurs membres du club essayent de grappiller le maximum d’informations possibles, lance le quotidien sportif. Auprès de L’Equipe, Freddy Chevalier, le père de Lucas a évoqué la possibilité de voir son fils au PSG. « Il y a au PSG un gardien en place qui s’appelle Gianluigi Donnarumma et qui a manifesté sa volonté de prolonger. Ce serait lui manquer de respect. À l’heure actuelle, il n’y a pas de sujet. » Dans ce dossier, le PSG aurait la concurrence de Manchester United, Aston Villa et Naples. Mais, il n’y a aucune discussion à l’heure actuelle, indique le quotidien sportif.

Lille ne fera pas de cadeaux sur le prix du transfert

Pour ce qui concerne le prix du potentiel transfert, Lille ne fera pas de cadeaux. Dans sa manière de fonctionner, Olivier Létang, le président lillois, regarde souvent les exemples de transferts récents sur le marché pour se faire une idée du prix de ses éléments. En 2018, Kepa Arrizabalaga (alors 23 ans) a quitté l’Athletic Bilbao pour rejoindre Chelsea à 80 M€, la même année Alisson de l’AS Rome à Liverpool pour 62,5 M€, André Onana à Manchester United pour 50 M€ en 2023, Giorgi Mamardashvili de Valence à Liverpool en 2024 pour 30 M€, David Raya à Arsenal en 2023 pour plus de 30 M€ après un prêt déjà payant (3,5 M€) … Le marché anglais monte souvent dans des prix bien supérieurs à son homologue français, mais s’il venait à quitter Lille, Chevalier se retrouverait à coup sûr au milieu de cette liste, conclut L’Equipe.