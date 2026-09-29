Le PSG se mobilise pour Octobre Rose

Avec son sponsor Qatar Airways, le PSG va se mobiliser pour Octobre Rose pour la cinquième année consécutive. Plusieurs événements sont au programme pour les différentes catégories du club.

Le PSG voit la vie en rose pour le mois d’octobre. Pour la cinquième année consécutive, le PSG et Qatar Airways se mobilisent pour Octobre Rose. Les athlètes du club, les collaborateurs, les partenaires et les supporters des Rouge & Bleu vont s’unir afin de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de soutenir les patientes et leurs proches, comme le rapporte le PSG dans un communiqué.

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L’ensemble du club mobilisé pour Octobre Rose

Le Parc des Princes, le Campus PSG et les boutiques du club seront également concernés par ce mois d’Octobre Rose avec plusieurs initiatives solidaires et de sensibilisation. « Toutes poursuivent un même objectif : transformer l’engagement du Club en actions concrètes au bénéfice des patientes. » De leur côté, les différentes équipes professionnelles porteront une tenue spéciale lors de leur match au cours du match d’octobre : PSG / Olympique Lyonnais (25 octobre), Féminines PSG / OL Lyonnes (17 octobre) et PSG Handball / Fénix Toulouse Handball (10 octobre). Concernant le PSG Judo, les combattants revêtiront le maillot spécialement conçu pour la campagne Octobre Rose lors d’un entraînement le 21 octobre. « Dans les enceintes du Club, les supporters retrouveront un dispositif dédié aux couleurs d’Octobre Rose avec un habillage spécifique, des photocalls, une distribution de badges, une offre de restauration thématique ainsi que plusieurs animations de sensibilisation », précise le club parisien.

De leur côté, les supporters des Rouge & Bleu pourront également contribuer à cette campagne avec une édition limitée de maillots Octobre Rose et des pièces collector signées par les équipes masculine, féminine et de handball. « Lors de leurs achats, les supporters auront également la possibilité de réaliser un don solidaire, grâce à un dispositif de don en caisse. » Les maillots portés par les différents athlètes du club seront mis en vente aux enchères solidaires. Enfin, une tombola solidaire sera organisée le 31 octobre prochain. Elle permettra aux participants de remporter « de nombreux lots exclusifs, parmi lesquels un maillot Octobre Rose dédicacé offert par Qatar Airways, des places pour assister à des rencontres du Paris Saint-Germain dans des conditions privilégiées proposées par Visit Qatar, Visit Rwanda ou encore Beyond Developments, ainsi qu’une sélection des produits offerts par les partenaires du Club mobilisés pour la campagne parmi lesquels Accor, Haier, Zing Coach, WHOOP, Stanley, Snipes, Zumub, Nike, Nuna, et Potel et Chabot. » Tout au long du mois d’octobre, le Stadium Tour sera aux couleurs d’Octobre Rose. Invitée le 5 octobre, la Ligue contre le cancer animera un stand de sensibilisation accessible à l’ensemble des visiteurs.

L’ensemble des fonds collectés lors des différentes initiatives dans le cadre d’Octobre Rose sera reversé au groupe AP-HP.Sorbonne Université, pour les programmes de l’hôpital Tenon AP-HP et de l’hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP, dans le cadre d’une convention avec le Fonds de Dotation du Paris Saint-Germain. Cela permettra de financer plusieurs actions : la formation des personnels, l’aménagement d’espaces dédiés aux familles et des activités de soins de support essentielles pendant le parcours de prise en charge, telles que des séances de sport, de méditation, de maquillage ou encore de coiffure. Une remise de chèque d’un montant provisoire sera organisée lors du match PSG / Troyes, programmé le 7 novembre prochain.

Le Paris Saint-Germain et Qatar Airways se mobilisent pour Octobre Rose. 🎀



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