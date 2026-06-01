Le PSG se positionne dans le dossier Éli Junior Kroupi

Le PSG a terminé sa saison 2025-2026 avec une nouvelle Ligue des champions. Les dirigeants peuvent maintenant se concentrer sur le mercato. Ils pisteraient Éli Junior Kroupi.

Comme la saison dernière, le PSG avait mis en stand-by son mercato pendant la dernière ligne droite de l’exercice 2025-2026. Ce dernier s’est terminé en apothéose samedi avec la victoire en finale de la Ligue des champions contre Arsenal (1-1, 4 t.a.b à 3) qui a permis au club de la capitale de s’offrir une deuxième Champions League de suite. Après ce succès et les festivités qui ont suivi à Paris hier, les dirigeants parisiens se sont remis au travail pour façonner l’effectif et pouvoir prétendre à une troisième Ligue des champions de suite. Et selon les informations de L’Equipe, depuis quelques semaines, en coulisses, les dirigeants parisiens se sont positionnés sur Éli Junior Kroupi (19 ans). Le quotidien sportif indique que ce dossier ne sera pas simple, Tiago Pinto, le directeur sportif de Bournemouth, n’a pas l’intention de céder son espoir aussi vite et aussi facilement. Et valorise son talent à des hauteurs élevées… Le dirigeant portugais sait que Kroupi, un profil rare, dispose d’un marché assez colossal cet été en Europe et que la concurrence pourrait être particulièrement dense, assure le quotidien sportif.

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Kroupi pourrait être tenté par un départ

L’Equipe explique que Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique verraient d’un bon œil l’arrivée de Kroupi. « Cette négociation n’entre pas en conflit direct avec celle menée pour Maghnes Akliouche (Monaco) ou Yan Diomande (Leipzig), mais plutôt avec Julian Alvarez (Atlético de Madrid). Le PSG a largement ralenti les discussions pour l’attaquant argentin, pas franchement convaincu par son désir de rejoindre la France« , lance le quotidien sportif. Sous contrat jusqu’en 2030, Kroupi peut-il se laisser tenter par un départ dès cet été ? L’international Espoirs, en privé, ne l’écarte pas et ne masque pas son ambition, à court ou moyen terme, de rejoindre une grosse écurie européenne. Il pourrait ainsi étudier des opportunités et le PSG peut en être une, souligne L’Equipe. Ce dernier confirme aussi que le PSG piste Alexey Batrakov et explique que les dirigeants du club russe s’attendent à une offre pour leur joueur dans un délai rapide.