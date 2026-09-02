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Le PSG se projette déjà sur le mercato d’hiver

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum2 septembre 2026

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, le PSG aurait aimé ajouter une dernière recrue à son effectif et pourrait réactiver certains dossiers lors du mercato d’hiver.

Le PSG a réalisé un mercato estival 2026 historique. Si le club parisien a dépensé 152 M€ pour les arrivées d’Alessandro Longoni, Lucas Digne, Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres, la direction des Rouge & Bleu s’est surtout illustrée au niveau des départs. Avec près de 335 M€ de ventes, en attendant de savoir quels bonus seront atteints, le double champion d’Europe affiche une balance positive de 183 M€, une première dans l’ère QSI, rapporte L’Équipe.

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Le PSG voulait densifier son secteur offensif

Dans la dernière ligne droite du mercato, le PSG était pourtant à la recherche d’une dernière recrue. Avec les départs successifs de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye, une réflexion en interne a été menée pour densifier son secteur offensif pour apporter une concurrence accrue à Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvitcha Kvaratskhelia, Mika Godts, Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Quentin Ndjantou. Cependant, la perle rare n’a pas été trouvée, que ce soit devant ou derrière. « En coulisses, l’état-major parisien glissait en fin de soirée que si une opportunité s’était concrétisée dans le money time, elle n’aurait pas concerné un élément offensif. Cet été, le Paris-SG a notamment sondé le marché des défenseurs axiaux droitiers. »

Comme depuis trois saisons, la direction parisienne a pris la décision de ne pas forcer une arrivée de dernière minute. « Si aucun dossier n’a abouti, c’est autant en raison d’exigences financières jugées déraisonnables que d’un manque de signaux clairs envoyés par les cibles visées. Peut-être un mal pour un bien alors que Luis Enrique doit déjà laisser deux éléments en tribune chaque week-end lorsque son groupe est au complet. D’ici le prochain mercato, rien n’interdit au PSG de maintenir certains dossiers ouverts, quitte à les réactiver en janvier », explique le quotidien sportif.

Youtube : Canal Supporters Paris

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