Le PSG se projette déjà sur le mercato d’hiver

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, le PSG aurait aimé ajouter une dernière recrue à son effectif et pourrait réactiver certains dossiers lors du mercato d’hiver.

Le PSG a réalisé un mercato estival 2026 historique. Si le club parisien a dépensé 152 M€ pour les arrivées d’Alessandro Longoni, Lucas Digne, Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres, la direction des Rouge & Bleu s’est surtout illustrée au niveau des départs. Avec près de 335 M€ de ventes, en attendant de savoir quels bonus seront atteints, le double champion d’Europe affiche une balance positive de 183 M€, une première dans l’ère QSI, rapporte L’Équipe.

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Le PSG voulait densifier son secteur offensif

Dans la dernière ligne droite du mercato, le PSG était pourtant à la recherche d’une dernière recrue. Avec les départs successifs de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye, une réflexion en interne a été menée pour densifier son secteur offensif pour apporter une concurrence accrue à Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvitcha Kvaratskhelia, Mika Godts, Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Quentin Ndjantou. Cependant, la perle rare n’a pas été trouvée, que ce soit devant ou derrière. « En coulisses, l’état-major parisien glissait en fin de soirée que si une opportunité s’était concrétisée dans le money time, elle n’aurait pas concerné un élément offensif. Cet été, le Paris-SG a notamment sondé le marché des défenseurs axiaux droitiers. »

Comme depuis trois saisons, la direction parisienne a pris la décision de ne pas forcer une arrivée de dernière minute. « Si aucun dossier n’a abouti, c’est autant en raison d’exigences financières jugées déraisonnables que d’un manque de signaux clairs envoyés par les cibles visées. Peut-être un mal pour un bien alors que Luis Enrique doit déjà laisser deux éléments en tribune chaque week-end lorsque son groupe est au complet. D’ici le prochain mercato, rien n’interdit au PSG de maintenir certains dossiers ouverts, quitte à les réactiver en janvier », explique le quotidien sportif.