Le PSG se rapproche de la tête, l’OM stoppe sa série de défaites… Les résultats de la sixième journée de Ligue 1

Samedi soir, le PSG s’est imposé contre Le Mans (3-1). Avec les mauvais pas de ses concurrents, le club de la capitale se rapproche de la tête de la Ligue 1.

Après trois semaines de trêve internationale, le PSG retrouvait les terrains samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Mans. Les Parisiens, avec une équipe remaniée, ont réussi à s’imposer contre les promus grâce à des buts de Lucas Beraldo, Khvicha Kvaratskhelia et Maghnes Akliouche (3-1). Avec ce succès, le club de la capitale reste sixième au classement mais se rapproche du podium et de la tête de la Ligue 1. Leader, Monaco a concédé le nul sur sa pelouse contre Toulouse après avoir mené de deux buts (2-2). Malgré ce nul, les Monégasques restent leaders avec un point d’avance sur Lille et Rennes, qui se sont imposés contre Le Havre (1-0) et Auxerre (4-1).

Marseille stoppe sa série de défaites

Lyon aurait pu profiter de ce partage des points de Monaco pour prendre la tête de la Ligue 1, mais les Lyonnais se sont inclinés contre Lens (2-1) en ouverture de la sixième journée. Les Lensois s’offrent, eux, une victoire de prestige pour lancer leur saison, eux qui ont réalisé un début de saison difficile (une victoire, un nul et trois défaites). Strasbourg, futur adversaire du PSG samedi après-midi (17h15, Ligue 1 +), s’est incliné sur la pelouse de Nice après avoir mené au score (2-1). Invaincu depuis le début de la saison, le Paris FC s’est incliné sur la pelouse de Lorient (1-0). En Bretagne, Brest s’est offert un festival de buts contre Angers pour sa deuxième victoire de la saison (5-1). Enfin, Marseille, relégable avant cette sixième journée, a stoppé sa série de quatre défaites d’affilée en s’imposant sur la pelouse de Troyes (0-2).

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Les résultats de la 6e journée de Ligue 1

RC Lens / Olympique Lyonnais (2-1)

LOSC / Le Havre (1-0)

Stade Brestois / Angers SCO (5-1)

FC Lorient / Paris FC (1-0)

AS Monaco / Toulouse FC (2-2)

Paris Saint-Germain / Le Mans (3-1)

OGC Nice / Strasbourg (2-1)

Stade Rennais / AJ Auxerre (4-1)

ESTAC Troyes / Olympique de Marseille (0-2)

Le classement de Ligue 1

AS Monaco – 14 pts (+5) LOSC – 13 pts (+5) Stade Rennais – 13 pts (+2) Olympique Lyonnais – 11 pts (+7) Paris FC – 11 pts (+4) Paris Saint-Germain – 8 pts (+3) Stade Brestois – 8 pts (+3) FC Lorient – 8 pts (+0) OGC Nice – 8 pts (-2) RC Lens – 7 pts (+1) Strasbourg – 7 pts (-1) Angers SCO – 7 pts (-3) Olympique de Marseille – 6 pts (1) Le Mans – 6 pts (-2) Toulouse FC – 6 pts (-2) AJ Auxerre – 6 pts (-8) ESTAC Troyes – 4 pts (-9) Le Havre – 2 pts (-4)

Le programme de la 7e journée de Ligue 1

Vendredi 16 octobre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Le Mans FC – Toulouse FC



Samedi 17 octobre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ RC Strasbourg Alsace – Paris Saint-Germain



Samedi 17 octobre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ LOSC – Stade Brestois 29 ESTAC Troyes – RC Lens



Dimanche 18 octobre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ Angers SCO – Olympique de Marseille



Dimanche 18 octobre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Paris FC – Stade Rennais FC FC Lorient – AS Monaco Havre AC – AJ Auxerre



Dimanche 18 octobre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Olympique Lyonnais – OGC Nice









