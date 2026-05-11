Le PSG se rapproche du titre, du suspense pour l’Europe et le maintien… Les résultats de la 33e journée de Ligue 1 

Hier soir, le PSG s’est imposé contre le Stade Brestois lors de la 33e journée de Ligue 1 (1-0). Avec six points d’avance et une différence de buts largement supérieure à Lens, le PSG est tout proche de s’offrir le titre.

Avant son match contre Brest hier soir, le PSG avait vu Lens revenir à trois points. Pour sa dernière au Parc des Princes, le club de la capitale s’est imposé grâce à un but de Désiré Doué (1-0). Avec ce succès, les Parisiens reprennent six points d’avance en tête de la Ligue 1. Alors qu’il lui reste deux matches à jouer, le PSG a 99,9% de chances d’être sacré champion de France, lui qui a une différence de buts de plus 15 par rapport aux Lensois, son futur adversaire. Les Nordistes ont validé leur qualification en Ligue des champions la saison prochaine avec leur victoire contre Nantes vendredi soir. Avec ce revers, les Nantais sont assurés de descendre en Ligue 2. Dans la course au maintien, l’AJ Auxerre a remporté un match très important contre Nice (2-1). Avec ce succès, l’AJA prend la quinzième place à son adversaire du soir, qui se retrouve barragiste.

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La course à la Coupe d’Europe relancée

Troisième avant cette 33e journée, Lyon a perdu sur la pelouse de Toulouse hier soir (2-1). Un revers, couplé à la victoire de Lille sur la pelouse de Monaco (0-1), qui voit les Lyonnais laisser leur place sur le podium aux Lillois. Contre le Paris FC, le Stade Rennais, après avoir été mené au score, s’est imposé (2-1) pour s’assurer une place en Coupe d’Europe la saison prochaine. Après une semaine marquée par des problèmes internes, Marseille a réussi à s’imposer sur la pelouse du Havre par la plus petite des marges (0-1). Avec cette victoire et la défaite de Monaco, les Marseillais se retrouvent sixièmes et provisoirement européens la saison prochaine. Enfin, Strasbourg, après avoir concédé le nul sur la pelouse d’Angers (1-1) dit adieu à une qualification européenne pour la saison prochaine.

Les résultats de la 33e journée de Ligue 1

RC Lens / FC Nantes (1-0)

Angers / Strasbourg (1-1)

AJ Auxerre / Nice (2-1)

Le Havre / Marseille (0-1)

FC Metz / FC Lorient (0-4)

AS Monaco / Lille (0-1)

PSG / Stade Brestois (1-0)

Rennes / Paris FC (1-1)

Toulouse / Lyon (2-1)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 73 pts (+44 / 1 match en moins) RC Lens – 67 pts (+29 / 1 match en moins) LOSC – 61 pts (+17) Lyon – 60 pts (+17) Stade Rennais – 59 pts (+11) Olympique de Marseille – 56 pts (+16) AS Monaco – 54 pts (+7) RC Strasbourg – 47 pts (+9 / 1 match en moins) FC Lorient – 45 pts (-1) Toulouse FC – 44 pts (+1) Paris FC – 41 pts (-4) Stade Brestois – 38 pts (-11 / 1 match en moins) Angers SCO – 35 pts (-19) Le Havre – 32 pts (-14) AJ Auxerre – 31 pts (-12) OGC Nice – 31 pts (-23) FC Nantes – 23 pts (-23) FC Metz – 16 pts (-44)

Le programme de la 34e journée de Ligue 1