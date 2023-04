En s’imposant contre Lens samedi soir (3-1), le PSG a fait un grand pas vers le titre de champion de France. Battus au Parc des Princes, les Lensois perdent leur place de dauphin.

Ce week-end, le PSG jouait le match le plus important de sa fin de saison. Opposé à Lens, son dauphin, le club de la capitale se devait de l’emporter afin d’éloigner la concurrence dans la course au titre. Et les Parisiens ont répondu présent en s’imposant (3-1) pour prendre neuf points d’avance leur adversaire du soir. Un revers lensois qui pouvait permettre à Marseille de reprendre la deuxième place en cas de succès contre Troyes. Et c’est chose faite pour les joueurs d’Igor Tudor (3-1) qui prennent un point d’avance sur Lens.

Monaco en embuscade

Vainqueur de Lorient (3-1), Monaco peut encore rêver d’une deuxième place, n’étant qu’à trois points des Marseillais. De son côté, Lyon a enchaîné une troisième victoire de suite contre Toulouse (1-2) et peut encore croire en une qualification en Europe la saison prochaine. Dans un match important pour le maintien, Strasbourg a battu Ajaccio (3-1). Avec ce succès, les Alsaciens reviennent à deux points du premier non-relégable, Brest, qui s’est imposé contre Nice (1-0). Les Corses sont eux à dix points du maintien. Cela s’annonce compliqué.

Les résultats de la 31e journée de Ligue 1

Toulouse / Lyon (1-2)

Rennes / Reims (3-0)

PSG / Lens (3-1)

Lille / Montpellier (2-1)

Auxerre / Nantes (2-1)

Brest / Nice (1-0)

Clermont / Angers (2-1)

Strasbourg / Ajaccio (3-1)

Monaco / Lorient (3-1)

Marseille / Troyes (3-1)

Le classement de la Ligue 1