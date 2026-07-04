Le PSG se renforce avec deux talents

Le PSG va se renforcer en vue de la saison prochaine avec deux talents de la génération 2009 : Léo Gnaoré et Noah Adnane.

Comme on vous l’a relayé depuis plusieurs semaines, de nombreux départs ont été officialisés du côté des U19 du PSG. La liste est très longue et comporte notamment Mathys Jangeal, Pierre Mounguengue ou encore Aymen Assab. Et pour compenser ces départs, le club de la capitale a fait signer deux talents pour renforcer son groupe en vue de la saison prochaine.

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Le PSG accueille deux nouveaux talents

En effet, comme l’a annoncé le club du FC Montrouge 92, Noah Adnane, avant-centre de la génération 2009, passé notamment par Joinville, s’est engagé avec le PSG. La nature du contrat n’est pas précisée, mais il s’agit certainement d’un contrat stagiaire. Noah Adnane avait notamment été mis à l’essai depuis janvier dernier. Essai concluant donc pour celui qui rejoindra le groupe, champion en titre, de Thomas Leyssales.

De son côté, le journaliste Abdel Hamed, très bien renseigné pour tout ce qui concerne les jeunes notamment, annonce qu’un défenseur va également venir renforcer les U19 la saison prochaine. Il s’agit de Léo Gnahoré, défenseur gaucher du FC Versailles. Ce dernier aurait d’ailleurs refusé un contrat professionnel en provenance de Fribourg pour rejoindre le PSG. À Paris, Léo Gnahoré a signé un contrat stagiaire professionnel d’un an, plus deux années en option.

Léo Gnahore (2009/Versailles) va s'engager avec le Paris Saint Germain 🔴🔵



Contrat aspirant + 2 années en option.



Le défenseur central gaucher auteur d'une belle saison avec Versailles a refusé le contrat professionnel proposé par Fribourg.



Bienvenue ✍️ — TIEMPO/TDD #1+1 (@Abdel_hamed6) July 3, 2026

Deux renforts très intéressants sur le papier et qui ne seront pas de trop pour les ambitions rouge et bleu. Le but, très difficile, sera ainsi de faire, à minima, aussi bien que la saison passée. C’est-à-dire remporter le championnat U17, le championnat U19 et la Coupe Gambardella. Sans oublier la Youth League….