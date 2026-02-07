Le PSG se veut confiant pour la prolongation de Luis Enrique, convoité en Angleterre

En fin de contrat en juin 2027, Luis Enrique est en discussions avec le PSG pour prolonger son aventure chez les Rouge & Bleu, malgré la convoitise de clubs anglais.

Homme clé du succès du PSG, Luis Enrique voit son contrat prendre fin en juin 2027 dans la capitale française. Mais pas question pour la direction parisienne de voir le technicien espagnol quitter les Rouge & Bleu à l’issue de son contrat.

Un nouveau contrat avant la fin de la saison ?

En effet, comme rapporté par Le Parisien il y a quelques jours, L’Equipe confirme que le PSG espère faire signer un nouveau bail jusqu’en 2030 au coach de 55 ans. « En privé, Paris explique que les premières discussions se déroulent dans un climat très serein, que le calendrier est respecté et que tout sera conclu en temps voulu. » Le board du PSG espère signer le nouveau contrat de Luis Enrique avant le départ en vacances, en fin de saison. « Car Paris sait que laisser Luis Enrique dans la nature quelques semaines, à un an de la fin de son contrat, peut exposer le club à une concurrence très dense. Le titre de champion d’Europe et la manière dont Luis Enrique a réussi à réorienter le projet parisien ont logiquement fait des envieux », rapporte L’E. En effet, certains clubs anglais, dont les noms n’ont pas filtré, voit l’ancien sélectionneur de la Roja comme un homme capable de miracles. De son coté, Luis Enrique veut sentir que le club va dans la bonne direction, ce qui est encore le cas pour lui à Paris.