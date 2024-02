Le PSG sécurise quatre titis parisiens jusqu’en 2026

Outre le mercato d’été à venir et la refonte de l’effectif professionnel après le départ de Kylian Mbappé, les dirigeants du PSG gardent en tête l’avenir. En ce sens, quatre titis parisiens ont signé aujourd’hui des contrats stagiaires.

Pour penser à son avenir et mener à bien son projet qui vise à miser sur des jeunes à fort potentiel, le Paris Saint-Germain lie sa parole à ses actes. En effet, dans le but de sécuriser ses jeunes pépites et répondre à cette volonté d’avenir, les dirigeants du club de la capitale annonce ce vendredi 23 février avoir fait signer des contrats stagiaires à quatre éléments de son centre de formation. En effet, sur ses réseaux officiels, le PSG annonce : « Thomas Cordier, Naoufel El Hannach, Yanis Khafi et Bilal Laurendon, prolongent leur aventure au sein du club parisien jusqu’en 2026« . Si le club de la capitale a décidé de faire confiance à ces quatre joueurs, ces derniers devront désormais batailler afin de parapher de nouveaux contrats dans le futur, et se faire une place, à l’occasion, avec les professionnels de leur club formateur.