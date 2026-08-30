Le PSG serial vendeur lors de ce mercato estival 2026

Très souvent taxé de ne pas savoir vendre, le PSG a frappé fort lors de ce mercato estival 2026 avec 350 millions d’euros de vente. Et ce, pour des joueurs pas titulaires indiscutables.

Lors de ce mercato estival, le PSG s’est montré actif dans le sens des arrivées mais également des départs. Si par le passé le club de la capitale était raillé pour sa capacité à vendre ses joueurs, ce mercato estival 2026 est celui qui va rapporter le plus au double champion d’Europe de son histoire. Comme le rapporte L’Equipe, plus de 350 M€, avec une variation due aux bonus, vont entrer dans les caisses parisiennes sans qu’un seul titulaire des deux dernières finales de la Ligue des champions ne quitte le club. « En matière de cession de joueurs, le basculement, dans l’histoire moderne du PSG, est assez spectaculaire. Longtemps, le club parisien vendait assez mal et prêtait très mal, assurant les trois-quarts des salaires de joueurs moyens qu’il envoyait briller ailleurs avant de pouvoir enfin s’en délester », lance le quotidien sportif.

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Lors des quatre dernières années, le PSG a vendu pour 769 millions d’euros

Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette nouvelle ère sur le mercato : l’arrivée de Luis Campos pendant l’été 2022, la valorisation naturelle de l’effectif sous l’effet de la double couronne européenne et du management de Luis Enrique, une politique de salaires mieux encadrée, qui explique des négociations difficiles, et la volonté récente du PSG de s’éloigner de tout ce qui brille, au profit de tout ce qui gagne, avance L’Equipe. Lors des quatre dernières saisons, le PSG a vendu pour un total de 769 millions d’euros, alors qu’au cours des quatre saisons précédentes, il n’avait fait entrer que 183 millions d’euros. La capacité nouvelle du PSG à bien vendre s’est retrouvée, par exemple, à l’été 2023, lorsqu’il était parvenu à valoriser 135 M€ ce qu’il restait du génie de Neymar (90 M€) et du talent de Verratti (45 M€), conclut le quotidien sportif.