Le PSG s’est mis en quête d’un nouveau directeur sportif

Malgré le travail accompli durant la dernière fenêtre des transferts, le PSG ne se montrerait pas pour autant satisfait de Luis Campos. La tendance serait même à un changement, nous informe Foot Mercato.

Sur le papier, difficile de le nier, le PSG a réalisé un mercato de haute facture. En comptant Xavi Simons, 12 nouveaux joueurs, rien que ça, ont débarqué au sein de la capitale, et non des moindres. En termes de ventes également, le bilan est assez satisfaisant. In fine, l’effectif s’est globalement renforcé, tout en allégeant substantiellement la masse salariale. Un bon point pour Luis Campos, lui qui devait faire ses preuves cet été afin de conserver son poste ? Rien n’est moins sûr.

Le PSG cherche un nouvel homme fort

En effet, si le PSG a su boucler de très jolis coups comme Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou encore Randal Kolo Muani, le décideur portugais ne ferait toujours pas l’unanimité dans les hautes sphères rouge et bleu. Non, à en croire Foot Mercato, ce serait même l’exact opposé. Sa proximité avec Jorge Mendes serait notamment l’un des points noirs soulevés par les propriétaires qataris. Par voie de conséquence, FM nous révèle que le PSG est désormais à la recherche d’un nouvel homme fort pour diriger sa stratégie sportive. Plusieurs pistes seraient en ce moment même explorées, à l’image de celle menant à un certain Maxwell. Toujours selon cette source, l’ancien latéral gauche serait très apprécié en interne au club et il se serait d’ailleurs révélé précieux dans le mercato parisien cet été.