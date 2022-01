Le PSG s’est montré intéressé par Tchouameni mais…

Le mercato hivernal va fermer ses portes lundi à 23h59. Le PSG a pour l’instant laissé filer quelques joueurs mais ne s’est pas renforcé. Cela pourrait évoluer dans les prochains jours, avec notamment le dossier Tanguy Ndombele. Mais les dirigeants Rouge & Bleu travaillent aussi pour le mercato estival.

Ce vendredi matin, Marca explique que le Real Madrid et le PSG s’intéresseraient au même joueur, Aurélien Tchouameni. Le milieu de terrain de Monaco, qui réalise une très bonne saison sur le Rocher, serait la priorité du club madrilène l’été prochain. Il voit en lui leur nouveau Casemiro. Pour laisser partir l’international français, l’AS Monaco demanderait entre 80 et 100 millions d’euros. Le quotidien sportif madrilène explique que les Rouge & Bleu se sont aussi montrés intéressés par Tchouameni mais les demandes monégasques compliqueraient le dossier pour Paris. Manchester United et Chelsea seraient aussi intéressés par Tchouameni. De plus, le PSG serait concentré sur Paul Pogba, qui arrive en fin de contrat le 30 juin à Manchester United. Un dossier qui n’intéresserait plus le Real conclut Marca.