En plus de joueurs confirmés, le PSG cherche à recruter les talents de demain et s’est renseigné sur l’un des jeunes convoités de cette saison, Rasmus Hojlund.

Le PSG s’active sur le marché des transferts pour renforcer son effectif. Si le club parisien recrute des joueurs d’expérience comme Milan Skriniar, Lucas Hernandez et Marco Asensio, il s’est également renforcé avec des jeunes joueurs à fort potentiel comme Manuel Ugarte, Cher Ndour et Kang-In Lee. Et Luis Campos continue de prospecter le marché des jeunes joueurs. Et cette saison, un joueur a attiré l’attention de plusieurs clubs européens : Rasmus Hojlund.

Manchester United reste en pole position dans ce dossier

Arrivé l’été dernier et sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Atalanta Bergame, le Danois de 20 ans a réalisé une saison prometteuse avec le club italien (9 buts et 4 passes décisives en 32 matches de Serie A). De quoi attiser les convoitises de certains clubs européens. Et selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG s’est renseigné sur l’international danois de 20 ans. Mais Manchester United reste en tête dans le dossier de l’attaquant. Cependant, les Red Devils n’auraient toujours pas envoyé d’offre officielle au club de Bergame et souhaiteraient avant tout régler le dossier du gardien de but, suite à la fin de contrat de David De Gea. L’international danois (6 sélections, 6 buts) est coté à 45M€ par le site spécialisé Transfermarkt.