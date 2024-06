Le PSG, seul club qui pousse vraiment dans le dossier Alvarez ?

Ces derniers jours, le nom de Julian Alvarez a été associé au PSG. Le club de la capitale serait le plus actif dans le dossier de l’attaquant de Manchester City.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG voudra se renforcer en attaque. Plusieurs noms ont été avancés dans cette optique. Le plus récent, Julian Alvarez. L’international argentin de Manchester City (24 ans) aimerait avoir plus de temps de jeu et pourrait envisager un départ du club anglais, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Dans ce dossier, le PSG serait en concurrence avec l’Atlético de Madrid et Chelsea. Mais le club de la capitale serait le plus actif dans ce dossier.

Alvarez hors d’atteinte pour l’Atlético de Madrid ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, Julian Alvarez n’a, pour l’instant, reçu aucune offre concrète de la part de Chelsea. Du côté de l’Atlético de Madrid, même si on aimerait s’offrir le joueur, le montant réclamé par Manchester City pour se séparer de l’attaquant, 80 millions d’euros, est trop élevé pour les finances des Colchoneros. Son arrivée dans la capitale espagnole serait considérée comme un miracle. Le spécialiste du mercato explique que le seul club qui fait vraiment pression, avec des approches concrètes, dans ce dossier se nomme le PSG. Il y a un réel intérêt des Rouge & Bleu, mais pour le moment, il n’y a aucun feu vert du côté de Manchester City, qui souhaite conserver son international argentin.