Ligue 1 – Le PSG s’impose à Lyon et prend le large en tête du classement

Ce dimanche soir, le PSG affrontait l’Olympique Lyonnais en conclusion de la 23e journée de Ligue 1 avec pour ambition de frapper un gros coup en tête du classement.

Le PSG pouvait frapper un grand coup sur la Ligue 1 ce dimanche soir. En conclusion de la 23e journée de Ligue 1, le club de la capitale affrontait l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Une affiche sous fond de tension entre les deux présidents Nasser al-Khelaïfi et John Textor. Mais au niveau sportif, les Rouge & Bleu pouvaient surtout prendre 13 points d’avance en tête du championnat en cas de succès. Pour cela, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe résolument offensive avec les titularisations de Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

Le résumé du match

Dominateur dans ce premier acte, le PSG a cherché à faire circuler le ballon pour trouver la faille dans le bloc bas lyonnais. Et c’est finalement Ousmane Dembélé qui s’est procuré la première occasion du match sur une excellente passe en profondeur de Khvicha Kvaratskhelia. Après une glissade du gardien Lucas Perri, le numéro 10 parisien en a profité pour l’éliminer d’un crochet avant de frapper mais son tir a été sauvé sur la ligne par un incroyable sauvetage de Clinton Mata (12e). Très en jambe et auteur de sa meilleure première période depuis son arrivée à Paris, « Kvara » a fait parler sa qualité technique mais la finition n’a pas été au rendez-vous (26e). Pas dangereux offensivement, les Gones ont obtenu une seule situation sur une attaque placée, mais Gianluigi Donnarumma a bien fermé son premier poteau pour détourner une frappe de Saël Kumbedi (29e). Dans un premier acte qui a manqué de folie, sur une pelouse difficile pour les appuis, les deux formations ont regagné les vestiaires sur ce score nul et vierge (0-0).

En seconde période, le PSG a frappé très fort pour prendre l’avantage. Après une belle inspiration de Désiré Doué, Bradley Barcola a vu son centre traverser la surface adverse jusqu’au second poteau où Achraf Hakimi a parfaitement placé sa frappe pour ouvrir le score (0-1, 52e). Dans la foulée, le serial-buteur Ousmane Dembélé a encore frappé pour donner une avance de deux buts à sa formation. Après un bon service de Khvicha Kvaratskhelia, l’international français a percuté balle au pied en faisant reculer son compatriote Corentin Tolisso. Profitant de cette apathie défensive, le numéro 10 parisien a parfaitement ouvert son pied pour tromper le portier lyonnais d’une frappe enroulée (0-2, 59e). Si Gianluigi Donnarumma a sorti une grande parade sur une frappe lointaine de Nemanja Matic (66e), les Lyonnais sont parvenus à réduire l’écart par Rayan Cherki (1-2, 83e). Mais rapidement, Achraf Hakimi a refroidi le Groupama Stadium grâce à un doublé, après une talonade géniale de Gonçalo Ramos (1-3, 85e). Mais l’OL a décidé rendre ce match difficile en fin de rencontre. D’abord, Gianluigi Donnarumma a réalisé une grosse double parade (89e) mais il n’a rien pu faire sur la tête de Corentin Tolisso pour réduire une nouvelle fois l’écart (2-3, 90’+2). Malgré une pression des Lyonnais dans le temps additionnel, le PSG est parvenu à résister et revient de son déplacement avec les trois points. Un succès qui permet aux joueurs de Luis Enrique de prendre le large en tête du classement avec 13 points d’avance.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par l’OL. Bon match à toutes et à tous !!!

5′ Pour l’instant, les Parisiens font circuler le ballon face à des Lyonnais qui ne pressent pas haut.

9′ Les Rouge & Bleu tentent de trouver la faille dans le bloc bas de l’OL mais sans succès pour le moment.

12′ QUEL SAUVETAGE DE MATA. Lancé en profondeur par une belle passe de Kvara, Dembélé profite d’une glissade de Perri pour l’éliminer avant de tirer mais Mata tacle pour sauver sur sa ligne et finit sa course sur le poteau.

20′ Après 20 minutes de jeu, le PSG domine totalement cette rencontre. Il ne manque plus que les occasions pour concrétiser cette domination.

26′ Quel festival technique de Barcola puis de Kvaratskhelia. Le Géorgien ne cadre pas sa frappe et Dembélé était même proche de la reprendre au second poteau.

29′ La première action construite de l’OL apporte du danger. Après une attaque placée, Donnarumma ferme bien son premier poteau pour détourner en corner une frappe de Kumbedi.

30′ Sur le corner de l’OL, le PSG part en contre avec Dembélé. Le numéro 10 parisien crochète son défenseur mais son tir est finalement contré.

36′ Carton jaune pour Hakimi après un mauvais geste sur Tagliafico.

43′ Depuis quelques minutes, le PSG fait circuler le ballon mais n’arrive plus à trouver de faille dans la défense lyonnaise.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 Très beau geste défensif de Niakhaté pour retirer le ballon devant Hakimi, qui était parti dans la profondeur.

45’+2 C’est la pause au Groupama Stadium avec un score nul et vierge entre l’OL et le PSG (0-0). Après un bon début de match avec notamment une belle occasion de Dembélé, les Rouge & Bleu ont ensuite buté sur le bloc bas des Gones.

46′ La seconde période débute. Aucun changement du côté du PSG et de l’OL.

46′ Déjà une première occasion pour le PSG. Après avoir récupéré un ballon après une série de dribbles, Kvaratskhelia frappe de loin mais Perri repousse bien la tentative du Géorgien.

51′ Quel retour défensif de Nuno Mendes pour revenir sur Nuamah qui allait se présenter face à Donnarumma.

52′ BUTTTTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE HAKIMI (0-1). Après une excellente action collective et un beau service de Doué pour Barcola, le Français centre et le ballon traverse la surface. Hakimi, au second poteau, place parfaitement son tir pour tromper Perri.

59′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE SON MEILLEUR BUTEUR DEMBELE. Après une belle déviation de Kvara, Dembélé percute balle au pied et fait reculer Tolisso. Le numéro 10 parisien en profite pour ouvrir son pied gauche et tromper Perri d’une frappe enroulée parfaite.

60′ Premier changement pour le PSG. F.Ruiz prend la place de Doué.

62′ Lancé par un long ballon en profondeur de Marquinhos, J.Neves tente sa chance dans un angle fermé. Perri capte le ballon.

66′ QUELLE PARADE DE DONNARUMMA. Après une action bien construite, Matic est servi en retrait par Lacazette. La frappe du Lyonnais est détournée par un Donnarumma en forme.

67′ Deuxième changement pour le PSG. L.Hernandez prend la place de Kvaratskhelia.

68′ Avec ce changement, Nuno Mendes évoluera un cran plus haut sur le terrain.

74′ Double changement pour le PSG. Dembélé et Barcola cèdent leur place à Ramos et Lee.

80′ Sur son premier ballon, Maitland-Niles fonce dans son couloir droit et son tir est détourné par Donnarumma en corner. Ce dernier ne donnera rien.

83′ Réduction de l’écart de L’OL par Cherki (1-2). Après un bon travail de Mikautadze, Cherki est servi, contrôle puis trompe Donnarumma.

85′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE DE HAKIMIIIII (1-3). Le Marocain refroidit le Groupama Stadium. Mais quel geste technique de Ramos qui d’une talonade décale Lee qui sert ensuite Hakimi. Le défenseur parisien croise parfaitement son tir et trompe une nouvelle fois Perri.

89′ QUELLE DOUBLE PARADE DE DONNARUMMA. L’Italien repousse dans un premier temps un retourné de Mikautadze puis il se relève rapidement pour détourner le tir de Maitland-Niles.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+2 Tolisso réduit une nouvelle fois l’écart (2-3). Sur un centre de Maitland-Niles, Tolisso coupe de la tête au premier poteau.

90’+3 F.Ruiz sort du terrain en boitant très bas. Les Parisiens vont évoluer à dix dans ces dernières minutes.

90’+6 F.Ruiz revient finalement sur le terrain

90’+6 La frappe de Mikautadze est détournée par Marquinhos.

90’+7 Dernier corner pour l’OL dans cette fin de rencontre irrespirable pour les Parisiens. Perri est monté pour gêner Donnarumma. Le corner est repoussé.

90’+8 C’est terminééééé avec une victoire du PSG face à l’OL dans une seconde période de haut niveau (2-3). Les Parisiens prennent 13 points d’avance en tête du classement.

Feuille de match Olympique Lyonnais / Paris Saint-Germain

23e journée de Ligue 1 – Stade : Groupama Stadium – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Eric Wattelier – Arbitres assistants : Steven Torregrossa et Gwenaël Pasqualotti – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Hamid Guenaoui et Ludovic Rémy – Buts : Hakimi (52e, 85e), Dembélé (59e), Cherki (83e) – Cartons : Hakimi (36e), T.Almada (85e)

Le XI de l’ OL : Perri – Kumbedi (Maitland-Niles, 80e), Mata, Niakhaté, Tagliafico – Matic (Lacazette, 64e), Tessmann – Nuamah (T.Almada, 64e), Tolisso (c), M. Fofana (Mikautadze, 80e) – Cherki Remplaçants : Descamps, Caleta-Car, Omari, Maitland-Niles (80e), Akouokou, Veretout, T.Almada (64e), Mikautadze (80e), Lacazette (64e)

: Perri – Kumbedi (Maitland-Niles, 80e), Mata, Niakhaté, Tagliafico – Matic (Lacazette, 64e), Tessmann – Nuamah (T.Almada, 64e), Tolisso (c), M. Fofana (Mikautadze, 80e) – Cherki Le XI du PSG : Donnarumma- Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes- J.Neves, Vitinha, Doué (F.Ruiz, 60e)- Barcola (Lee, 74e), Dembélé (Ramos, 74e), Kvaratskhelia (L.Hernandez, 67e). Remplaçants : Safonov, Tenas, Pacho, L.Hernandez (67e), Kimpembe, Mayulu, Lee (74e), F.Ruiz (60e), Ramos (74e)

: Donnarumma- Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes- J.Neves, Vitinha, Doué (F.Ruiz, 60e)- Barcola (Lee, 74e), Dembélé (Ramos, 74e), Kvaratskhelia (L.Hernandez, 67e).