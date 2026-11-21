Ce samedi après-midi, le PSG retrouvait la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice. Les Parisiens avaient pour ambition d’enchaîner un douzième succès consécutif.

Après la trêve internationale de novembre, le PSG retrouvait la compétition. Ce samedi après-midi, l’équipe de Luis Enrique se déplaçait sur la pelouse de l’OGC Nice, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Forts de 11 succès de rang toutes compétitions confondues, les Rouge & Bleu voulaient garder le rythme avant le retour de la Ligue des champions mercredi, face à l’AS Roma. Pour ce match face aux Aiglons, le coach parisien pouvait compter sur les retours de Nuno Mendes et de Maghnes Akliouche dans le onze de départ, tandis que Marquinhos et Ousmane Dembélé débutaient sur le banc.

Le résumé du match

Malgré la possession du ballon en début de rencontre, le PSG a rapidement été puni sur la première offensive de l’OGC Nice. Servi à droite de la surface par Jonathan Clauss, Mohammed Amoura a ouvert le score d’un tir croisé (1-0, 8e). Après ce but rapidement encaissé, les Parisiens ont tenté de trouver la faille dans le bloc-bas niçois, mais sans réussite, à l’image de la tentative non cadrée de Senny Mayulu (10e). Mais l’équipe de Luis Enrique n’a pas douté et a renversé la rencontre en une minute. Après vérification de la VAR, Jérôme Brisard a d’abord accordé un penalty au PSG, à la suite d’une main de Xavier Mandza. Un penalty transformé avec sang-froid par l’homme en forme, Senny Mayulu (1-1, 31e). Puis, dans la foulée, sur un contre éclair, Désiré Doué a été servi sur un plateau par Achraf Hakimi pour donner l’avantage au PSG (2-1, 32e). Malheureusement, quelques minutes plus tard, Désiré Doué a dû quitter ses partenaires sur une civière après avoir ressenti une douleur au genou (40e). Sur cette mauvaise nouvelle, le champion de France a regagné les vestiaires avec cet avantage au score (2-1).

En seconde période, l’OGC Nice n’arrivait pas à se montrer dangereux et le PSG ne parvenait pas à faire le break. Pour remédier à ce problème, Luis Enrique a décidé de lancer Ousmane Dembélé et Mika Godts en attaque (61e). Le Belge a tenté de se mettre en évidence, mais son tir a manqué de puissance pour tromper Yéhvann Diouf (74e). Mais à force de ne pas concrétiser sa domination, les Parisiens restaient sous la menace d’une égalisation niçoise. Heureusement pour les Rouge & Bleu, Matvey Safonov est resté vigilant sur un centre vicieux de Jonathan Clauss (75e). En fin de rencontre, les Parisiens ont fini par faire le break grâce à Ferran Torres (3-1, 85e), mettant ainsi fin à une disette de deux mois sans inscrire le moindre but. En fin de rencontre, Ali Abdi a réduit l’écart pour les Aiglons (2-3, 90e+4), mais cela n’a pas suffi à mettre le PSG en danger. L’équipe de Luis Enrique s’impose sur la pelouse de l’OGC Nice (3-2) et conserve son fauteuil de leader. Cependant, ce succès est aussi marqué par la grosse inquiétude autour de Désiré Doué, sorti sur civière après avoir ressenti une vive douleur au genou.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

4′ Les Parisiens monopolisent le ballon en ce début de rencontre.

7′ Le premier tir du match pour le PSG. Après avoir tenté de trouver une faille dans le bloc-bas niçois, l’action des Rouge & Bleu se termine par un tir non cadré de Nuno Mendes.

8′ BUT POUR NICE (1-0). Sur la première offensive niçoise, Amoura est servi par Clauss à droite de la surface. L’Algérien trompe Safonov d’un tir croisé.

10′ La réaction parisienne. Après une belle action collective, Mayulu est trouvé à l’entrée de la surface par une talonade de Zaïre-Emery, mais la frappe du Titi s’envole au-dessus du but.

16′ Les Rouge & Bleu tentent de trouver des espaces dans le bloc bas niçois, mais pêchent dans le dernier geste à l’approche de la surface adverse.

18′ Le centre à ras-de-terre d’Akliouche termine dans les gants de Diouf.

20′ Gros pressing des Parisiens pour récupérer haut le ballon, les Niçois s’en sortent miraculeusement.

22′ À chaque perte de balle du PSG, l’OGC Nice se projette rapidement en attaque. Il faudra éviter le plus possible les pertes de balle évitables.

23′ Dans la surface de réparation, Akliouche tente de dribbler son adversaire, mais Mandza a bien défendu.

27′ Danger dans la surface niçoise sur un coup franc tiré par Hakimi. La remise de la tête de J. Neves a crée un vent de panique dans la défense niçoise.

28′ Trouvé dans la surface, Mayulu tente une fappe en force, mais cela n’est pas cadré.

28′ VAR en cours pour un potentiel penalty pour le PSG suite à une main de Mandza dans la surface.

30′ PENALTY POUR LE PSG.

31′ EGALISATION POUR LE PSG (1-1) !!! Mayulu transforme parfaitement le penalty en prenant à contre-pied Diouf.

32′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-2) !!! Sur un contre éclair, suite à une récupération d’Akliouche, F. Ruiz lance Hakimi dans la profondeur. Le centre du Marocain trouve Doué au second poteau, qui n’a plus qu’à conclure. Les Parisiens ont renversé le match en une minute !

40′ Aïe, aïe aïe, Doué se tord de douleur au genou après une reprise d’appui. Ça sent pas bon pour le Français…

43′ En larme, Doué quitte la pelouse sur civière. Il est remplacé par Ferran Torres.

45′ Huit minutes de temps additionnel.

45’+5 Lancé dans la profondeur par F. Ruiz, F. Torres tervigerse trop et son tir trop écrasé n’est pas cadré.

45’+7 C’est la pause à l’Allianz Riviera. Après avoir rapidement concédé l’ouverture du score, le PSG a renversé la rencontre en quelques secondes grâce à Mayulu et Doué. Cependant, le Golden Boy 2025 a quitté ses partenaires sur civière après avoir ressenti une grosse douleur au genou.

46′ La seconde période débute à l’Allianz Riviera. Aucun changement des deux côtés.

48′ Il faut désormais se remettre dans le match après cette terrible nouvelle pour Doué.

52′ Bonne sortie de Safonov pour couper un centre.

55′ Excellent coup franc obtenu par Hakimi après une percée balle au pied.

55′ Nuno Mendes frappe mal ce coup franc, qui termine largement au-dessus du but.

56′ Les Niçois ont du mal à ressortir les ballons face au pressing haut des Parisiens.

61′ Après un une-deux avec F. Torres dans la surface niçoise, Hakimi tente de marquer dans un angle fermé, mais ce n’est pas cadré.

61′ Triple changement pour le PSG. Akliouche, Nuno Mendes et Mayulu cèdent leur place à Godts, Pacho et Dembélé

65′ Le PSG pensait obtenir un penalty après une nouvelle main dans la surface niçoise, mais sur le centre d’Hakimi le ballon était sorti.

69′ Sur un service délicieux de J. Neves, Hakimi talonne pour F. Torres, dont le tir croisé n’est pas cadré. Le Marocain était signalé en position de hors-jeu.

72′ Excellent tacle de Nkounkou dans les pieds de F. Torres. L’attaquant du PSG était en bonne position dans la surface niçoise.

74′ La frappe de Godts est captée par Diouf.

75′ Sur un centre vicieux de Clauss, Safonov réalise une belle intervention, mais se fait percuter par un Niçois. Le Russe reste au sol et se fait soigner.

78′ Changement pour le PSG. L. Hernandez cède sa place à Marquinhos. Le Brésilien récupère le brassard de capitaine, qui était porté par Hakimi depuis le début de rencontre.

85′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE F. TORRES (1-3) !!!! Sur une belle action construite, J. Neves se fait d’abord contré dans la surface. Le ballon revient sur Dembélé, qui sert F. Torres. D’une frappe en pivot, l’Espagnol trompe Diouf et permet au PSG de faire de le break.

87′ F. Torres proche du doublé. Parfaitement servi dans la profondeur, l’Espagnol ne cadre pas son tir. Il était de toute façon signalé en position de hors-jeu.

88′ L’Espagnol met fin à une disette de deux mois sans marquer.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90+1 Bien servi par Dembélé, l’infatigable Hakimi déboule sur son côté droit, mais son tir est repoussé par Diouf.

90’+4 Belle défense de Zabarnyi, qui contre une frappe d’Abdi au second poteau.

90’+4 Réduction de l’écart de Nice par Abdi (2-3). C’était le feu dans la surface parisienne et Abdi reprend un centre de Clauss au second poteau.

90’+6 C’est terminé. Le PSG s’impose sur la pelouse de l’OGC Nice (3-2), conserve son fauteuil de leader de Ligue 1 et porte désormais son total à 12 victoires consécutives. Cependant, ce succès est aussi marqué par la grosse inquiétude autour de Doué.

Feuille de match OGC Nice / Paris Saint-Germain

Onzième journée de Ligue 1 – Stade : Allianz Riviera – Horaire : 17h15 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Aurélien Berthomieu et Julien Haulbert – Quatrième arbitre : Ruddy Buquet – VAR : Clément Turpin et Yan Flament – Buts : Amoura (8e), Mayulu (31e, sp), Doué (32e), F. Torres (85e), Abdi (90e+4) – Cartons : Boudaoui (54e), Seidu (75e)

Le XI de Nice : Diouf – Seidu, Ndayishimiye, Mandza (Abdi, 66e) – Clauss, Witsel (c) (Coulibaly, 78e), Boudaoui, Nkounkou – Diop (Sanson, 62e), Wahi (Ngoumou, 78e), Amoura (Hein, 67e) Remplaçants : Coulibaly, Koutoune, Sanson (62e), Hein (67e), Camara, Morana, Ngoumou, Boulhendi, Abdi (66e)

: Diouf – Seidu, Ndayishimiye, Mandza (Abdi, 66e) – Clauss, Witsel (c) (Coulibaly, 78e), Boudaoui, Nkounkou – Diop (Sanson, 62e), Wahi (Ngoumou, 78e), Amoura (Hein, 67e) Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, L. Hernandez (Marquinhos, 78e), Nuno Mendes (Pacho, 61e) – J. Neves, Zaïre-Emery, F. Ruiz – Akliouche (Godts, 61e), Mayulu (Dembélé, 61e), Doué (F. Torres, 43e) Remplaçants : Chevalier, Marquinhos (78e), Beraldo, Pacho (61e), Dro, Vitinha, F. Torres (43e), Godts (61e), Dembélé (61e)

: Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, L. Hernandez (Marquinhos, 78e), Nuno Mendes (Pacho, 61e) – J. Neves, Zaïre-Emery, F. Ruiz – Akliouche (Godts, 61e), Mayulu (Dembélé, 61e), Doué (F. Torres, 43e)