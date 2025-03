Ligue 1 – Le PSG s’impose face au Stade Rennais avant le déplacement à Liverpool

Ce samedi après-midi, le PSG affrontait le Stade Rennais au Roazhon Park avec pour ambition de conserver son invincibilité en Ligue 1. Mission accomplie pour les Rouge & Bleu

Avant de penser au match retour de Ligue des champions face à Liverpool, le PSG avait une rencontre à disputer en Ligue 1 face au Stade Rennais. Avec l’ambition de conserver son invincibilité en championnat, Luis Enrique avait décidé de faire une large rotation d’effectif avec les titularisations de Matvey Safonov, Lucas Beraldo, Lee Kang-In, Senny Mayulu ou encore Gonçalo Ramos. Alors qu’il fêtait ses 19 ans, Warren Zaïre-Emery a reçu un beau cadeau avec le brassard de capitaine et sa première titularisation depuis son retour de blessure.

Le résumé du match

Dès l’entame du match, le PSG a rapidement mis le pied sur le ballon. Et Bradley Barcola était le premier à se mettre en évidence. Lancé dans la profondeur par João Neves, l’international français, trop altruiste, a vu son centre être détourné d’une manchette par Brice Samba (16e). Le portier rennais s’est ensuite interposé sur une frappe au second poteau de Gonçalo Ramos, après un bon centre de Désiré Doué (26e). Et à force de pousser, les Rouge & Bleu ont logiquement ouvert le score. Après un coup-franc joué rapidement dans le rond central, Désiré Doué a lancé en profondeur Bradley Barcola. Cette fois-ci, le numéro 29 parisien a trompé Brice Samba d’une frappe entre ses jambes (0-1, 27e). Peu dangereux jusque-là, le Stade Rennais a rapidement réagi mais la frappe de Ludovic Blas a frôlé le poteau de Matvey Safonov (29e). En maîtrise, le PSG aurait pu revenir avec une avance plus confortable avant la pause mais la tentative de Lee Kang-In a été détournée par le portier rennais (38e). Surtout, que les Rennais étaient proches de l’égalisation mais la tête de Mohamed Kader Meïté a touché la transversale parisienne. Le PSG est rentré aux vestiaires avec l’avantage au score (0-1).

Dès le début de la seconde période, le PSG est parvenu à faire le break. Après une nouvelle belle passe dans la profondeur de Désiré Doué, Bradley Barcola a centré en direction de Gonçalo Ramos, qui n’avait plus qu’à conclure (0-2, 50e). Mais, les joueurs de Luis Enrique ont rapidement vu les Rennais réduire l’écart. Sur un corner, Lilian Brassier a réduit la marque (1-2, 53e). Par la suite, les Rouge & Noir ont poussé pour égaliser avec un Lucas Beraldo en grande difficulté face à Arnaud Kalimuendo. Pour répondre à cela, Luis Enrique a décidé de lancer Ousmane Dembélé, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Et le Géorgien s’est rapidement mis en évidence avec deux frappes non cadrées. De son côté, Lucas Beraldo a offert un cadeau aux Rennais dans la surface mais le jeune Mohamed Kader Meïté n’en a pas profité pour égaliser (73e). Dans le dur, les champions de France ont réussi à faire le break dans le temps additionnel. Après un gros loupé, Ousmane Dembélé s’est offert un doublé, d’abord sur une offrande d’Achraf Hakimi (1-3, 90’+1) puis sur un tir pied fermé qui a surpris Brice Samba (1-4, 90’+4). Ses 19e et 20e buts en Ligue 1. Un large succès (1-4) qui permet au PSG de rester invaincu et de préparer au mieux le match retour face à Liverpool mardi prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le Stade Rennais. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Les Parisiens sont déjà très hauts sur le terrain. Après un dégagement manqué de Brassier de la tête, J.Neves tente une reprise de volée à l’entrée de la surface, finalement captée par Samba.

7′ Très bon début de match de Mayulu, qui sur chaque prise de balle met en difficulté les Rennais.

10′ Premier corner pour le PSG obtenu par Mayulu. Cela ne donnera rien.

14′ La défense rennaise commence à paniquer face aux offensives parisiennes.

16′ La première situation dangereuse pour le PSG. Après un tacle autoritaire de L.Hernandez sur Blas, Barcola est lancé dans la profondeur par J.Neves. Le Français tente une passe au second poteau mais Samba détourne d’une manchette.

26′ La voici la première occasion du PSG. Sur un centre au second poteau de Doué, Ramos reprend le ballon mais Samba se détend bien.

27′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLAAAAA (0-1). Sur un coup franc rapidement joué au milieu de terrain, Barcola est lancé dans la profondeur par Doué. Le numéro 29 marque en glissant le ballon entre les jambes de Samba.

29′ La réaction rennaise dans la foulée. Oublié par la défense parisienne, Blas croise trop sa frappe.

36′ Carton jaune pour Lucas Hernandez après une semelle en retard sur Blas.

38′ La frappe de Lee détournée par Samba. Le ballon revient trop vite sur Ramos, qui n’arrive pas à redresser son ballon.

39′ La frappe puissante de Barcola captée par Samba. Les Parisiens enchaînent les situations pour aggraver la marque.

41′ La tête de Meité trouve la transversale de Safonov !!! Le PSG s’en sort bien sur cette action.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+1 Carton jaune pour Barcola pour simulation dans la surface.

45’+2 C’est la pause au Roazhon Park avec un court avantage pour le PSG grâce à Barcola (0-1). Les Rennais ont aussi touché la transversale avant la mi-temps.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

47′ La première situation de la seconde période du PSG par Mayulu mais son tir est trop croisé après une belle action collective.

50′ BUTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOS (0-2). Après un une-deux magnifique avec Doué, Barcola centre pour Ramos dans l’axe, qui trompe Samba.

52′ La réponse rennaise mais Safonov détourne sur une frappe au premier poteau de Kalimuendo.

53′ Réduction de l’écart de Rennes par Brassier. Sur le corner qui suit, Jaquet dévie au premier poteau et Brassier trompe de la tête Safonov.

54′ Beraldo en grande difficulté face à Kalimuendo mais le Brésilien se rattrape bien pour gêner le Titi.

57′ Kalimuendo proche d’égaliser mais Safonov s’interpose dans une défense en difficulté. Pacho dégage en catastrophe.

64′ Quatre changement pour le PSG. Ramos, L.Hernandez, J.Neves et Lee cèdent leur place à Dembélé, Nuno Mendes, Vitinha et Kvaratskhelia.

67′ Kvaratskhelia se met déjà en évidence avec une frappe puissante mais pas cadrée.

71′ Excellent geste défensif de Kvaratskhelia pour dégager un centre dangereux.

73′ Quelle erreur de Beraldo avec un geste technique manqué dans la surface. Heureusement, Meité n’est pas assez tueur pour profiter de cette offrande.

74′ Dernier changement pour le PSG. Barcola cède sa place à Hakimi. Zaïre-Emery va ainsi retrouver sa place dans l’entrejeu.

75′ Bonne prise de balle de Safonov pour soulager son équipe sur un corner adverse.

79′ Après une nouvelle récupération haute de Rennes, Blas frappe mais Safonov détourne. La pression s’intensifie.

87′ QUEL MANQUÉ DU PSG. Après une récupération haute de Kvaratskhelia, le PSG part en 3 contre 1 et Kvara sert Dembélé. Pas sur ses appuis, le Français glisse avant de tirer alors que Doué était en meilleure position. Il ne faudra pas le regretter.

90’Six minutes de temps additionnel

90’+1 BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELE (1-3). Servi dans la profondeur sur une passe sublime de Kvara , Hakimi se présente face à Samba et offre sur un plateau Dembélé, qui n’a plus qu’à pousser au fond des filets. Son 19e but en Ligue 1.

90’+4 BUTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE DE DEMBELEEEE (1-4). Le Français ferme son pied au moment de son tir et trompe Samba.

90’+6 C’est terminé. Le PSG s’impose largement sur la pelouse du Stade Rennais (1-4) grâce à un Ousmane Dembélé double buteur en fin de rencontre. Une bonne préparation avant le match face à Liverpool mardi prochain.

Feuille de match Stade Rennais FC / Paris Saint-Germain

25e journée de Ligue 1 – Stade : Roazhon Park – Horaire : 17 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Mathieu Vernice – Arbitres assistants :Florian Gonçalves et Julien Garrigues – Quatrième arbitre : Alexandre Perreau Niel – VAR : Eric Wattelier et Cyril Gringore – Buts : Barcola (27e), Ramos (50e), Brassier (53e), Dembélé (90’+1, 90’+4) – Cartons : Samba (34e), L.Hernandez (36e), Barcola (45’+1), Rouault (57e)

Le XI de Rennes : Samba – Jacquet, Rouault, Brassier – Assignon, James (Fofana, 72e), Koné (Matusiwa, 72e), Truffert (c) – Blas (Al-Tamari, 83e) – Meïté (Furuhashi, 81e), Kalimuendo Remplaçants : Mandanda, Hateboer, Wooh, Nagida, Matusiwa (72e), Fofana (72e), Furuhashi (81e), Sishuba, Al-Tamari (83e)

Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery (c), Beraldo, Pacho, L.Hernandez (Nuno Mendes, 64e) – Lee (Vitinha, 64e), J.Neves (Kvaratskhelia, 64e), Mayulu – Doué, Ramos (Dembélé, 64e), Barcola (Hakimi, 74e) Remplaçants : Donnarumma, Hakimi, Kimpembe, Nuno Mendes, F.Ruiz, Vitinha, Kvaratskhelia, Dembélé, Mbaye

: Safonov – Zaïre-Emery (c), Beraldo, Pacho, L.Hernandez (Nuno Mendes, 64e) – Lee (Vitinha, 64e), J.Neves (Kvaratskhelia, 64e), Mayulu – Doué, Ramos (Dembélé, 64e), Barcola (Hakimi, 74e)