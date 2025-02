Le PSG s’impose à Toulouse et poursuit son invincibilité en Ligue 1 !

Ce samedi soir, le PSG et Toulouse s’affrontent à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Une affiche que les Parisiens ne voulaient pas prendre à la légère.

Avant de penser à son barrage retour de Ligue des champions face au Stade Brestois, le PSG devait bien aborder sa rencontre de la 22e journée de Ligue 1 face au Téfécé ce samedi soir. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe mixte avec une attaque Kvaratskhelia, Doué et Barcola. Le milieu de terrain sera lui inédit avec un trio Mayulu, Ruiz et Lee. Enfin la défense voit deux de ses tauliers souffler, Marquinhos et Nuno Mendes, qui sont remplacés par Beraldo et Hernandez. Enfin Matvey Safonov va occuper les cages Rouge & Bleu suite à l’absence de Donnarumma dans le groupe.

Le PSG avait un déplacement périlleux du côté du Stadium de Toulouse, entre deux matchs de barrage de Champions League. Les Parisiens voulaient poursuivre leur série d’invincibilité en Ligue 1 et reprendre respectivement 10 et 16 points d’avance sur l’OM et Monaco en tête du classement. Pour cela, Luis Enrique avait décidé de mettre une équipe mixte avec un milieu de terrain, pour le moins inédit, avec Fabian Ruiz, Lee King-in et Mayulu. En attaque, Kvaratskhelia retrouvait une place de titulaire au côté de Désiré Doué et Bradley Barcola.

Après un premier quart d’heure assez timoré, les Parisiens accélèrent et font le siège autour de la surface toulousaine. Malgré un poteau, et plusieurs arrêts décisifs de Guillaume Restes, les hommes de Luis Enrique n’arrivent pas à trouver la faille. Mais ils n’attendront pas longtemps en seconde période pour ouvrir le score par Fabian Ruiz, qui suit bien une tête de Willian Pacho qui s’est écrasée sur la transversale. Pas aussi brillants que ces dernières semaines, surtout dans l’efficacité, Paris s’impose tranquillement par le plus petit des écarts (1-0). Rendez-vous mercredi prochain au Parc des Princes face à Brest avec pour objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions !

00′ C’est parti dans ce Toulouse / PSG !

01′ Première situation dans la surface parisienne, tranquillement captée par Safonov

04′ Très beau mouvement collectif parisien qui se termine par une frappe de Lee… déviée par Mayulu.

08′ Les Parisiens sont maladroits dans ce début de match avec pas mal de pertes de balle.

12′ Les joueurs du PSG sont pris dans leurs dos, mais arrivent à faire bons retours défensifs. Attention…

13′ La tête de Cresswell sur corner, mais bien captée par Safonov !

19′ Grosse séquence de jeu des Parisiens, qui mettent la pression sur les cages toulousaines

23′ Paris se fait de plus en plus pressant et fait désormais le siège dans les 25 mètres averses !

25′ Le coup franc Lee Kang-in est très bien placé… mais ne donne rien.

26′ La grosse occasion d'Aboukhlal, qui part dans le dos de la défense parisienne, mais sa frappe passe au-dessus du cadre

29′ Le double contact de Kvaratskhelia lui permet d'éliminer 2 joueurs mais sa frappe aux 20 mètres est trop écrasée

32′ La très belle ouverture de Ruiz pour Barcola qui tente d'enrouler sa frappe… mais elle s'envole dans les tribunes. Il y avait mieux à faire !

34′ Lucas Beraldo trouve le poteau sur une belle frappe, déviée par Restes

35′ Double occasion de Barcola ! L’international français est lancé en profondeur, et perd son face à face devant Restes et sa deuxième frappe s’envole.

36′ Nouvelle grosse occasion de Barcola, de nouveau lancé en profondeur, mais sa frappe passe à côté du cadre .

39′ Action très litigieuse ! Carton jaune pour Sierro qui coupe volontairement Barcola qui partait seul en contre attaque… Ça aurait pu être rouge !

42′ Coup dur pour les Toulousains, avec la sortie sur blessure de Guillaume Restes qui réalisait un très gros début de match ! Ça peut changer pas mal de choses pour Paris !

44′ Belle frappe de Fabian Ruiz aux 25 mètres qui passe au-dessus des cages de Kjetil Haug.

45'+3′ Mi-temps au Stadium de Toulouse (0-0) ! Paris domine dans le jeu et se crée des occasion… mais ne trouve pas la faille. Votre avis sur cette MT ?!

46′ Le Téfécé commence fort avec un centre au 2e poteau pour Aboukhlal qui voit sa tête déviée en corner par Hakimi

50′ Les Parisiens se font bouger dans ce début de 2e mi-temps, ce qui tend Luis Enrique sur son banc.

Les Parisiens se font bouger dans ce début de 2e mi-temps, ce qui tend Luis Enrique sur son banc. 52′ OUVERTURE DU SCORE PAR FABIAN RUIZ !!!!! TÊTE DE PACHO SUR LA TRANSVERSALE; BIEN SUIVI PAR RUIZ QUI LA POUSSE AU FOND DES FILETS !!! 1-0 POUR LE PSG !

57′ Belle frappe de Lee Kang-in qui frôle le cadre !

59′ Le poteau de Doué, qui reprend un centre au 2ème poteau ! Dommage !

60′ Nouvelle très grosse occasion manquée par Barcola après une belle ouverture de Fabian Ruiz… On est tout proche du 2-0.

68′ Triple changement côté PSG : Sortie de Ruiz, Lee Kang-in et Pacho qui ont été remplacés par Vitinha, Doué et Marquinhos.

72′ Bradley Barcola est remplacé par Gonçalo Ramos.

Bradley Barcola est remplacé par Gonçalo Ramos. 77′ Il ne se passe plus grand chose dans ce dernier quart d’heure

La feuille de match de Toulouse / Paris Saint-Germain

22e journée de Ligue 1 – Stade : Stadium de Toulouse – Horaire : 21h05 – Diffuseurs : DAZN – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Philippe Jeanne – Quatrième arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Mathieu Vernice et Wilfried Bien.

Le XI du Téfécé : Restes – Cresswell, Akdag, Canvot, Suazo – Donnum, Sierro, Casseres Jr – Babicka, Aboukhlal, Magri