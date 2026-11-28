Ce samedi soir, le PSG affrontait Lorient lors de la douzième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale s’est logiquement imposé (2-0).

Après son match nul contre l’AS Roma lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (2-2), le PSG retrouvait le Parc des Princes ce samedi soir avec la réception de Lorient pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire un peu tourner. Lucas Hernandez était titulaire dans le couloir gauche de la défense à la place de Nuno Mendes, laissé au repos, Mika Godts au-dessus de lui ou encore Dro Fernandez au milieu de terrain. Warren Zaïre-Emery était aussi titulaire, lui qui a disputé son 200e match avec le PSG. Dès le début de la rencontre, le club de la capitale prend le jeu en compte et se procure les meilleures occasions. Il faut attendre la 11e minute pour voir le PSG se montrer dangereux pour la première fois. Après un cafouillage dans la surface lorientaise, le ballon revient dans les pieds d’Ousmane Dembélé, qui voit sa tentative s’écraser sur la barre. Dro Fernandez tente ensuite sa chance de la tête mais Mvogo capte facilement (11e). Le numéro 10 du PSG va ensuite tenter sa chance à quatre reprises (19e, 24e, 25e et 26e) mais ses tentatives passent soit à côté soit au-dessus du but. Vitinha va aussi tenter sa chance mais sa frappe passe au-dessus (27e). Pas dangereux depuis le début du match, Lorient va se procurer sa seule occasion de la mi-temps à la demi-heure de jeu. Sur un corner, Adjel tente sa chance de la tête mais le ballon passe à côté du poteau. Dans la foulée, le PSG va réussir à ouvrir le score. Trouvé dans la surface par Dro Fernandez, Senny Mayulu enroule sa frappe pour ouvrir le score. Le titi parisien est décisif pour un septième match de suite (cinq buts, trois passes décisives). Le numéro 24 du PSG qui a été proche de s’offrir un doublé. Après un débordement sur le côté gauche de la défense lorientaise, Mika Godts trouve Senny Mayulu, qui devance son défenseur mais voit sa frappe s’écraser sur le poteau (41e). Le PSG rentre finalement aux vestiaires avec ce léger avantage.

Le PSG a totalement maîtrisé son match

En seconde période, le PSG va continuer sa domination et se procurer la première occasion. Trouvé à l’entrée de la surface par Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery tente sa chance. Sa frappe est déviée par Talbi et stoppée par Mvogo (49e). Le PSG va rapidement se procurer une nouvelle occasion. Après une interception d’Achraf Hakimi, Mika Godts hérite du ballon, retrouve le numéro 2 du PSG sur le côté gauche de la surface lorientaise. Le latéral droit centre en retrait pour Warren Zaïre-Emery, qui décale Ousmane Dembélé. Mais la tentative du numéro 10 du PSG passe au-dessus (54e). Quatre minutes plus tard, Mika Godts va se monter dangereux. Après un festival sur le côté gauche de la surface de Lorient, le numéro 22 du PSG tente sa chance mais sa frappe est repoussée par Mvogo (58e). A l’heure de jeu, le PSG va se procurer deux grosses occasions. Trouvé à l’entrée de la surface par Senny Mayulu, Ousmane Dembélé tente sa chance mais sa frappe est repoussée en corner par Mvogo (61e). Sur le corner, joué à deux, Ousmane Dembélé trouve Warren Zaïre-Emery à l’entrée de la surface. Sa frappe passe à côté du but lorientais. Yvon Mvogo, surpris, n’avait pas bougé (62e). Le PSG va concrétiser sa domination par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé. Lancé en profondeur par Senny Mayulu, Mika Godts dribble plusieurs défenseurs lorintais avant de servir le numéro 10 parisien à l’entrée de la surface. Ousmane Dembélé enroule sa frappe dans le petit filet d’Yvan Mvogo (2-0, 67e). Auteur d’un bon match ce soir, Mika Godts a été proche de valider cette belle performance avec un but. Mais sa frappe à l’entrée de la surface est passée au ras du poteau de Mvogo (79e). En cette fin de match, le PSG va un peu se relâcher et Lorient va se procurer plusieurs occasions. Après une mauvaise passe devant la surface parisienne, Mbamba récupère le ballon à l’entrée de la surface. Il tente sa chance mais voit Matvey Safonov repousser sa tentative sur sa barre (83e). Dans la foulée, Lorient va se procurer un penalty. Après s’être fait prendre le ballon dans les pieds, Quentin Ndjantou fait faute dans la surface. L’arbitre a désigné le point de pénalty et adressé un carton jaune au titi parisien (84e). Baldé se présente mais frappe à côté du but du PSG. Matvey Safonov était parti du bon côté (85e). Les Lorientais vont se procurer une dernière occasion. Après une percée sur le côté droit de la défense du PSG, Sylla tente sa chance mais voit sa frappe terminer sur la barre. Le PSG sera proche du 3-0 avec une double occasion. Maghnes Akliouche rate sa frappe qui est repoussée par Mvogo. L’ancien monégasque récupère le ballon et trouve Quentin Ndjantou à l’entrée de la surface. Mais le titi du PSG voit Mvogo stopper sa frappe. Les Parisiens s’imposent logiquement ce soir (2-0) et profite des défaites du Paris FC et de Lille pour prendre six points d’avance en tête du championnat.

Fil du match

0′ Vitinha donne le coup d’envoi de la rencontre.

donne le coup d’envoi de la rencontre. 3′ Premier corner pour le PSG . Après une déviation, Dro Fernandez tente sa chance à l’entrée de la surface mais sa frappe. s’envole au-dessus du but.

. Après une déviation, tente sa chance à l’entrée de la surface mais sa frappe. s’envole au-dessus du but. 9′ Le PSG domine ce début de match mais n’arrive pas à se procurer de véritables occasions

domine ce début de match mais n’arrive pas à se procurer de véritables occasions 11′ Après un cafouillage dans la surface lorientaise, le ballon revient dans les pieds d’Ousmane Dembélé qui voit sa tentative s’écraser sur la barre. Dro Fernandez tente ensuite sa chance de la tête mais Yvan Mvogo capte facilement.

qui voit sa tentative s’écraser sur la barre. tente ensuite sa chance de la tête mais capte facilement. 18′ Trouvé sur le côté droit de la défense lorientaise, Ousmane Dembélé tente sa chance mais sa frappe est repoussée en corner par Mvogo .

tente sa chance mais sa frappe est repoussée en corner par . 19′ Ousmane Dembélé se procure une nouvelle occasion. Sur le côté droit de la surface de Lorient , il enroule une frappe du pied gauche qui termine à côté du but.

se procure une nouvelle occasion. Sur le côté droit de la surface de , il enroule une frappe du pied gauche qui termine à côté du but. 24′ Nouvelle frappe d’Ousmane Dembélé . De l’extérieur de la surface, le numéro 10 du PSG voit sa frappe s’envoler au-dessus du but de Lorient .

. De l’extérieur de la surface, le numéro 10 du voit sa frappe s’envoler au-dessus du but de . 25′ Trouvé par Dro Fernandez à l’entrée de la surface, Ousmane Dembélé tente sa chance mais le ballon est facilement capté par Mvogo .

à l’entrée de la surface, tente sa chance mais le ballon est facilement capté par . 26′ Lancé dans la surface par Senny Mayulu , Ousmane Dembélé tente sa chance d’un pointu. Sa tentative est envoyée du pied en corner par Mvogo .

, tente sa chance d’un pointu. Sa tentative est envoyée du pied en corner par . 27′ Après le corner, Vitinha tente sa chance à l’entrée de la surface mais sa tentative passe au-dessus du but.

tente sa chance à l’entrée de la surface mais sa tentative passe au-dessus du but. 30′ Première occasion lorientaise. Sur un corner, Adjel tente sa chance de la tête mais le ballon passe à côté du poteau.

tente sa chance de la tête mais le ballon passe à côté du poteau. 31′ Le PSG ouvre le score (1-0) !!!! Trouvé dans la surface par Dro Fernandez, Senny Mayulu enroule sa frappe pour ouvrir le score . Le titi parisien est décisif pour un septième match de suite (cinq buts, trois passes décisives) .

. . 41′ Après un bon débordement de Mika Godts sur le côté gauche, l’international belge centre dans la surface. Senny Mayulu devance son défenseur et voit sa tentative s’écraser sur le poteau.

sur le côté gauche, l’international belge centre dans la surface. devance son défenseur et voit sa tentative s’écraser sur le poteau. 45′ Une minute de temps additionnel

45e+1′ L’arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Le PSG a totalement dominé cette première mi-temps, s’est procuré plusieurs grosses occasions, a touché les poteaux à deux reprises et a réussi à ouvrir le score par l’intermédiaire de Senny Mayulu. Rendez-vous dans quinze minutes pour la seconde période.

46′ Lorient donne le coup d’envoi de la deuxième période

donne le coup d’envoi de la deuxième période 49′ Trouvé à l’entrée de la surface par Ousmane Dembélé , Warren Zaïre-Emery tente sa chance. Sa frappe est déviée par Talbi et stoppée par Mvogo .

, tente sa chance. Sa frappe est déviée par et stoppée par . 54′ Après une interception d’Achraf Hakimi , Mika Godts hérite du ballon, retrouve le numéro 2 du PSG sur le côté gauche de la surface lorientaise. Le latéral droit centre en retrait pour Warren Zaïre-Emery , qui décale Ousmane Dembélé . Mais la tentative du numéro 10 du PSG passe au-dessus.

, hérite du ballon, retrouve le numéro 2 du sur le côté gauche de la surface lorientaise. Le latéral droit centre en retrait pour , qui décale . Mais la tentative du numéro 10 du passe au-dessus. 58′ Après un festival sur le côté gauche de la surface de Lorient , Mika Godts tente sa chance mais sa frappe est repoussée par Mvogo .

, tente sa chance mais sa frappe est repoussée par . 61′ Trouvé à l’entrée de la surface par Senny Mayulu , Ousmane Dembélé tente sa chance mais sa frappe est repoussée en corner par Mvogo .

, tente sa chance mais sa frappe est repoussée en corner par . 62′ Sur le corner, joué à deux, Ousmane Dembélé trouve Warren Zaïre-Emery à l’entrée de la surface. Sa frappe passe à côté du but lorientais.

trouve à l’entrée de la surface. Sa frappe passe à côté du but lorientais. 67′ Deuxième but pour le PSG !!! Lancé en profondeur par Senny Mayulu, Mika Godts dribble plusieurs défenseurs lorintais avant de servir Ousmane Dembélé à l’entrée de la surface. Le numéro 10 du PSG enroule sa frappe dans le petit filet d’Yvan Mvogo.

68′ Maghnes Akliouche entre à la place de Dro Fernandez , auteur d’un bon match ce soir avec une passe décisive à clé

entre à la place de , auteur d’un bon match ce soir avec une passe décisive à clé 70′ Trouvé sur le côté droit de la surface lorientaise, Maghnes Akliouche tente sa chance mais sa frappe est stoppé par Mvogo

tente sa chance mais sa frappe est stoppé par 75′ Trois changements du côté du PSG . Ferran Torres , Lucas Digne et Lucas Beraldo entrent. Lucas Hernandez , Senny Mayulu et Ousmane Dembélé sortent.

. , et entrent. , et sortent. 79′ A l’entrée de la surface, Mika Godts tente sa chance mais sa frappe passe au ras du poteau lorientais.

tente sa chance mais sa frappe passe au ras du poteau lorientais. 80′ Quentin Ndjantou prend la place de Vitinha .

prend la place de . 83′ Après une mauvaise passe devant la surface parisienne, Mbamba récupère le ballon à l’entrée de la surface. Il tente sa chance mais voit Matvey Safonov repousser sa tentative sur sa barre.

récupère le ballon à l’entrée de la surface. Il tente sa chance mais voit repousser sa tentative sur sa barre. 84′ Penalty pour Lorient. Après s’être fait prendre le ballon dans les pieds, Quentin Ndjantou fait faute dans la surface. L’arbitre a désigné le point de pénalty et adressé un carton jaune au titi parisien.

Lorient. Après s’être fait prendre le ballon dans les pieds, fait faute dans la surface. L’arbitre a désigné le point de pénalty et adressé un carton jaune au titi parisien. 85′ Baldé se présente mais frappe à côté du but du PSG . Matvey Safonov était parti du bon côté.

se présente mais frappe à côté du but du . était parti du bon côté. 87′ Le PSG se relâche et laisse Lorient se procurer plusieurs occasions. Après une percée sur le côté droit de la défense du PSG , Sylla tente sa chance mais voit sa frappe terminer sur la barre.

se relâche et laisse se procurer plusieurs occasions. Après une percée sur le côté droit de la défense du , tente sa chance mais voit sa frappe terminer sur la barre. 90′ Trois minutes de temps additionnel

92′ Double occasion pour le PSG . Maghnes Akliouche rate sa frappe qui est repoussée par Mvogo . L’ancien monégasque récupère le ballon et trouve Quentin Ndjantou à l’entrée de la surface. Mais le titi du PSG voit Mvogo stopper sa frappe.

. rate sa frappe qui est repoussée par . L’ancien monégasque récupère le ballon et trouve à l’entrée de la surface. Mais le titi du voit stopper sa frappe. 93′ Le PSG s’impose logiquement et profite des défaites du Paris FC et de Lille pour prendre six points d’avance en tête de la Ligue 1.

Feuille de match Paris Saint-Germain / FC Lorient

12e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Bastien Dechepy – Arbitres assistants : Huseyin Ocak et Ludovic Reyes – Quatrième arbitre : Ahmed Taleb – VAR : Nicolas Rainville et Marc Bollengier

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, L. Hernandez (Digne, 75e) – Zaïre-Emery, Vitinha (Ndjantou, 80e), Dro Fernandez (Akliouche, 68e) – Mayulu (Beraldo, 75e), Dembélé (Torres, 75e), Godts Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Zabarnyi, Digne, F. Ruiz, Akliouche, J. Neves, F. Torres, Ndjantou

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, L. Hernandez (Digne, 75e) – Zaïre-Emery, Vitinha (Ndjantou, 80e), Dro Fernandez (Akliouche, 68e) – Mayulu (Beraldo, 75e), Dembélé (Torres, 75e), Godts Le XI du FC Lorient : Mvogo – Adjel (Kuzmic, 71e), Talbi (c), Obaretin – Sylla, Cadiou, Avom Ebong, A. Kouassi (Le Bris, 71e)– Makengo (Mbamba, 75e), M. Koné (Baldé, 63e), S. Faye (Bernardeau, 63e) Remplaçants : Kamara, Georgen, F. Mendy, Kuzmic, Le Bris, Mbamba-Muanda, Tosin, I. Baldé, Bernardeau

: Mvogo – Adjel (Kuzmic, 71e), Talbi (c), Obaretin – Sylla, Cadiou, Avom Ebong, A. Kouassi (Le Bris, 71e)– Makengo (Mbamba, 75e), M. Koné (Baldé, 63e), S. Faye (Bernardeau, 63e)





