Ce samedi soir, le PSG se déplaçait sur le terrain du SCO d’Angers dans le cadre de la onzième journée de la Ligue 1 avant de retrouver la trêve internationale.

Partir avec son équipe nationale avec le sourire. Voilà ce qui l’objectif pour les hommes de Luis Enrique ce soir sur la pelouse du Stade Raymond Kopa d’Angers en marge de la onzième journée du championnat de France. Pour cette rencontre, le coach parisien a largement fait tourner son effectif après une rude défaite subie au Parc des Princes contre l’Atletico Madrid en Ligue des Champions (1-2). Dans les buts, Donnarumma va bien enchaîner avec Beraldo et Skriniar en défense en plus de Marquinhos et Hakimi. Senny Mayulu va connaître une nouvelle titularisation au milieu de terrain avec Fabian Ruiz et Warren Zaire-Emery. Enfin le trio offensif est composé de Lee Kang-in, Marco Asensio et Bradley Barcola.

Une rencontre à suivre en live commenté sur votre site préféré ! Bon match à tous et surtout… Allez Paris !!

Résumé :



Et bien c’est une victoire qui fait du bien avant la trêve internationale ! Après une défaite retentissante en Ligue des Champions plus tôt dans la semaine face à l’Atletico Madrid (1-2), le PSG s’est rassuré ce soir face au SCO d’Angers et s’est largement imposé (4-0). Dès la 17e minute, Marco Asensio centre en bout de course pour Lee Kang-In en retrait, qui en profite pour marquer du droit au second poteau ! La VAR valide le but car le ballon a franchi la ligne pour quelques millimètres. Trois minutes plus tard, rebelotte : Asensio à nouveau sur la gauche de la surface centre à ras de terre pour… Lee qui surgit au second poteau qui inscrit son second but ! Et un doublé peut en cacher un autre : Bradley Barcola va inscrire ses 9ème et 10ème but de sa saison en L1 pour porter le score à 4-0 à la mi-temps. Désiré Doué, Yoram Zague, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé rentreront en jeu en deuxième période pour alourdir le score, sans succès ! En fin de match, les Angevins marquent deux buts, tout d’abord par Lepaul d’un magnifique reprise de volée de l’extérieur du pied ! Puis Biumla de la tête dans le temps additionnel. Victoire du Paris Saint-Germain (4-2) qui continue de caracoler en tête de la Ligue 1 en conservant son avance de 6 points sur l’AS Monaco et de 9 points sur l’OM. Rendez-vous après la dernière trêve internationale de l’année, le vendredi 22 novembre contre Toulouse (20h45).

Fil du match

00′ Bonjour à tous et bienvenue dans ce live d’Angers / PSG de la 11e journée de la Ligue 1 Mcdonald’s

Bonjour à tous et bienvenue dans ce live d’Angers / PSG de la 11e journée de la Ligue 1 Mcdonald’s 01′ Et c’est parti au Stade Raymond Kopa !

04′ La première occasion est parisienne avec Lee Kang-in qui reprend de volée un centre d’Hakimi. Mais sa frappe au-dessus.

07′ Le PSG a largement le contrôle de la balle, mais montre de la maladresse dans le jeu.

11′ Quelle situation pour le PSG ! Bradley Barcola centre bien dans la surface de réparation, mais Asensio et Zaire-Emery sont trop courts pour reprendre la balle de la tête… Ça manquait d’un vrai 9 sur cette action.

14′ Nouveau débordement et centre d’Hakimi pour Mayulu qui tente une madjer, mais c’est manqué.

16′ BUUUUT DE LEE KANG-IN !!!! LE SUD CORÉEN REPREND UN BON CENTRE D’ASENSIO !! 1-0 POUR LE PSG

17′ LE DOUBLE DE LEE KANG-IN !!! LE SUD CORÉEN REPREND À NOUVEAU UN BON CENTRE VENANT DE LA GAUCHE !! 2-0 POUR LE PSG

23′ Beraldo écope du premier carton jaune de la rencontre. Le Brésilien était complètement dépassé.

26′ On était tout proche du 3-0 avec Marco Asensio ! Mais sa frappe aux 6 mètres a bien été repoussée par Fofana…

28′ La grosse frappe d’Aholou est heureusement repousée par la défense parisienne ! Elle partait dans la lucarne !

30′ Donnarumma sauve les Parisiens en plongeant bien dans les pieds adverses dans un face à face !

31′ ET CA FAIT 3-0 POUR LE PSG !!!!! NOUVELLE PASSE DÉCISIVE D’ASENSIO POUR BARCOLA !!!

36′ La frappe d’Asensio !! Mais elle est trop croisée !

39′ El-Melali fait un festival devant la défense parisienne, mais son tir s’envole dans les tribunes du stade Raymond Kopa

41′ À nouveau Asensio dans la surface de réparation qui est bien trouvé par Barcola, mais sa frappe n’est pas assez appuyée pour faire la différence.

45′ 4 minutes de temps additionnels dans cette première mi-temps.

45+ 2 ET LE DOUBLÉ DE BARCOOOLAAAA !!! BEAU CENTRE DE LEE KANG-IN, DÉPOSÉ SUR LA TÊTE DE BARCOLA !! 4-0 AVANT LA MT !!!!

46′ Double changement opéré par Luis Enrique pour reprendre cette 2ème mi-temps : Désiré Doué et Yoram Zague remplacent Bradley Barcola et Achraf Hakimi

46′ Le jeu est arrêté au bout de quelques secondes de jeu. Les supporters du SCO et du PSG lancent des balles de tennis sur le terrain pour contester contre la Ligue.

52′ Le jeu reprend enfin après de longues minutes à ramasser toutes les balles de tennis.

57′ Carton jaune pour Warren Zaire-Emery qui provoque une faute aux abords de la surface de réparation parisienne.

63′ La perte de balle de Fabian Ruiz qui profite à Abdelli de faire une frappe dangereuse qui est contrée et passe à côté.

65′ Nouveau double changement parisien : Mayulu et Zaire-Emery font leur sortie, entrée de Kolo Muani et Dembele !

70′ Biumla est tout proche de tromper Donnarumma de la tête… mais celle-ci passe à côté du cadre !

74′ Dommage Kolo Muani ! Très beau festival de dribbles, mais Fofana fait un très bel arrêt en corner.

80′ Le PSG multiplie les situations chaudes dans la surface angevinne sans pour autant trouver la faille !

90+1 Angers réduit la marque sur une reprise de volée magnifique de Lepaul. 4-1 pour le PSG

Feuille de match SCO Angers / Paris Saint-Germain

11e journée de Ligue 1 – Stade : Raymond Kopa – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Benoît Millot – Arbitres assistants : Steven Torregrossa et Hicham Zakrani – Quatrième arbitre : Faouzi Benchabane – VAR : Cyril Gringore et Dominique Julien.